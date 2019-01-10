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Лукашенко: в ближайшие два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб»

11.01.2019 19:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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2019 и 2020 годы будут непростыми для Беларуси. Об этом на церемонии вручения государственных наград, которая состоялась 11 января на приеме от Александра Лукашенко на старый Новый год, заявил президент Беларуси.

«Мы провожаем ушедший старый год и пытаемся сквозь пелену жизненных забот, неурядиц рассмотреть наступивший 2019 год. Сегодня для каждого из нас жизнь — это бег. Останавливаться нельзя. Перейдешь на шаг — значит, ничего не успеешь, а еще хуже — будешь дышать в спину убегающим», — отметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что прошедший год для каждого был разным, счастливым или печальным, но для всех он теперь одинаков, потому что уже ушел. «Давайте будем смотреть вперед и думать о нашей жизни, и только тогда жизнь будет лучше», — призвал он.

«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим», — отметил Александр Лукашенко.

«И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ, — заявил он. — В спорте год тоже особый, я об этом говорил. Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал».

Макею — орден, журналистам — благодарность

Президент Беларуси вручил министру иностранных дел Владимиру Макею орден Отечества III. Известный артист Руслан Алехно удостоился медали Франциска Скорины.

Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Боровская, актриса Валерия Арланова, артистка балета Людмила Хитрова.

Диплом, в котором говорится о присвоении почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», глава государства вручил Екатерине Галкиной.

Также Благодарностями президента был отмечен ряд государственных журналистов.

 
 
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«Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет...
 
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