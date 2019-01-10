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Европейский банк за год вложил в экономику Беларуси рекордные 360 млн евро. Кто получил эти деньги?

11.01.2019 20:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро, что является лучшим результатом за все время работы банка в стране. Об этом говорится в сообщении банка.


Фото: Reuters

В беседе с журналистами глава представительства ЕБРР в Минске Александр Пивоварский сообщил, что, по предварительным расчетам, Беларусь по итогам года войдет в топ-10 самых активных стран из 38, где проводились операции банка. Еще несколько лет назад Беларусь была в десятке стран с наименьшим объемом операций. Рекордному показателю способствовали разрешение на сотрудничество с госсектором в Беларуси и прекращение сотрудничества ЕБРР с Россией.

В 2018 году около 2/3 всего объема операций банка в Беларуси пришлось на частный сектор, остальное — на госсектор. Этой пропорции банк намерен придерживаться и в пятилетней перспективе, развитие частного сектора останется для банка приоритетом, пояснил Пивоварский.

ЕБРР в прошлом году выделил крупнейший муниципальный кредит размером 84 млн евро «Минскводоканалу», 5 млн евро — для компании по управлению твердыми отходами в Пуховичском и Червенском районах Минской области, а также 42 млн евро — на завершение МКАД-2 (автомобильная дорога Р80 Слобода — Паперня).

В частном секторе были подписаны кредитные соглашения с целым рядом зарубежных и белорусских компаний: на 50 млн евро — с производителем ДСП и мебели «ВМГ Индустри», на 20 млн евро — с производителем мебели «Мебелаин», на 20 млн евро — с ритейлером «Евроторг».

ЕБРР купил за 10 млн евро миноритарный пакет акций агрохолдинга «Серволюкс» Евгения Баскина, а также предоставил кредит на 5 млн евро «Аптека групп» Леонида Томчина.

В банковском секторе ЕБРР продолжил сотрудничество с Белинвестбанком, предоставив ему кредит на сумму 50 млн евро, а 15 млн евро были выделены «Райффайзен Лизинг Беларусь».

Европейский банк реконструкции и развития начал работу по кредитованию компаний в белорусских рублях. Юрлица смогут воспользоваться кредитами в местной валюте с длительным сроком погашения, что снизит риски, связанные с курсовыми колебаниями, для внутренних заемщиков. Это произошло в результате подписания соответствующих соглашений с Приорбанком (эквивалент 15 млн долларов), а также с МТБанком и БНБ-Банком (эквивалент 10 млн долларов с каждым).

ЕБРР поддержал развитие возобновляемой энергетики в стране, профинансировав строительство и ввод в эксплуатацию четырех биогазовых ТЭЦ общей установленной мощностью 4 МВт в Гродненской и Брестской областях.

Вместе с тем в прошлом году ЕБРР и что-то заработал. ЕБРР продал 22,95% своих акций сети магазинов товаров для детей «Буслiк» польской компании CDRL, а 2,55% акций — гендиректору ритейлера Сергею Мисяченко. Кроме того, банк снизил свое акционерное участие и в «Аливарии». Плюс клиенты платили за пользование кредитами и оказание консультационной помощи.

Александр Пивоварский считает, что в 2019 году ЕБРР может предоставить Беларуси финансирование в районе 300 млн евро. Надежды связаны с приватизацией Белинвестбанка и «Красносельскстройматериалов», а также реконструкцией участка автодороги М10. 16 января ЕБРР проведет в Лондоне road show пилотного проекта государственно-частного партнерства по реконструкции дороги между Речицей и Калинковичами.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь по итогам года войдет в топ-10 самых активных стран из 38, где проводились операции банка. Еще несколько лет назад Беларусь была в десятке стран с наименьшим...
 
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