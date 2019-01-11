«Главное, чтобы в подъезде был лифт, а на лестницах — поручни». Пловчиха без ног ищет жильё и оценивает инфраструктуру Минска

Мария Деркач стремится попасть в паралимпийскую сборную Беларуси по плаванию. Несколько лет назад Марии ампутировали обе ноги, сейчас девушка ходит на протезах и активно занимается любимым спортом. Перед Новым годом Мария узнала, что ей придётся искать новое жильё. Спортсменка рассказала Realt.by про свои критерии поиска квартиры, высказала замечания архитекторам и оценила пешеходную инфраструктуру Минска.





«В бассейне чувствую себя как рыба в воде» Мария Деркач родилась в Брестском районе, в 2009 году получила диплом Барановичского государственного университета по специальности «Преподаватель. Социальный педагог». По образованию Мария социальный педагог, также она училась на курсах оператора ЭВМ. В 2015 году Мария переехала в Минск и сконцентрировалась на спортивной карьере. Девушка занимается плаванием с 2011 года, а с 2015-го работает с тренером национальной сборной Беларуси Геннадием Вишняковым. Основная цель Марии — попасть в паралимпийскую сборную Беларуси и отобраться в состав на чемпионат мира. Если Мария завоюет на турнире медаль, спортсменке обеспечат финансирование со стороны государства. Ближайший чемпионат мира состоится в октябре. Сейчас Мария целенаправленно готовится к отбору в сборную Беларуси, который пройдёт в июне. — Плавание мне очень по душе. Вода — моя стихия, а в бассейне я чувствую себя как рыба в воде. Вообще я раньше занималась разными видами спорта: волейболом, лёгкой атлетикой, тяжёлой атлетикой, лыжными гонками. Сейчас остановилась на плавании. Моя любимая спортсменка — Александра Герасименя.





Буквально напротив дома, где сейчас живёт Мария, расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин». Однако из жилого района улицы Ангарской девушке приходится ездить на тренировки через весь Минск: в университет физической культуры в Веснянке. Всё оттого, что тренироваться Мария может далеко не в любом бассейне столицы. — Мы люди с ограниченными возможностями, нам нужны для тренировок определённые условия. В университете физкультуры более-менее приемлемые условия, там дорожка длиной 50 метров. К тому же, именно в этом бассейне с нашей командой занимается тренер.



физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин» в жилом районе улицы Ангарской

«Удобнее всего было бы жить в Веснянке» Накануне Нового года Мария узнала, что ей придётся переехать: хозяйка квартиры сослалась на семейные обстоятельства. Ключевое пожелание Марии к новому жилью — максимальная близость к университету физкультуры. Идеальный вариант — дом по проспекту Победителей, улице Тимирязева, улице Радужной, улице Леси Украинки. — Если квартира не на 1-м этаже, в подъезде желателен лифт. Однажды мне предложили квартиру в «хрущёвке», в которой, конечно, не было лифта. Я отказалась, потому что мне пришлось бы подниматься по лестнице на 4-й этаж, а это слишком непросто. Конечно, я бы хотела найти квартиру или комнату с более-менее современным интерьером. Спать я могу на кровати, диване или тахте. Из мебели ещё желательно шкаф для одежды, стул, стол. На кухне я бы хотела увидеть холодильник и плиту: неважно, электрическую или газовую. И, конечно, понадобится стиральная машина. Говорят, что в «хрущёвках» дует, но дуть может и в новостройке. В одной из квартир, где я жила, тоже дуло из окна, хотя там стояли стеклопакеты. Когда я сидела за столом у окна, чувствовала спиной холодок. Честно говоря, я готова поселиться и в частном доме: единственное условие — санузел в доме.





«Готова обратиться к риэлтерам» При поиске жилья Мария рассматривает возможность обратиться в агентство недвижимости. В одно из них девушка уже съездила на консультацию, однако пока не решилась воспользоваться услугами риэлтеров. Впрочем, Мария готова прибегнуть к помощи специалистов, если они помогут ей снизить цену аренды квартиры. — Мне как-то написал во «ВКонтакте» один мужчина, оставил телефон. Я позвонила ему, но так и не поняла из его объяснения: то ли он хозяин, то ли агентство недвижимости. Вообще, я не против обратиться к агентам, когда у меня перестанет хватать времени, чтобы самой обзванивать объявления. Сейчас я мониторю тематические сайты и каталоги: в том числе, конечно, Realt.by. Я рассчитываю платить за аренду квартиры до 250 долларов в месяц. Хотелось бы, конечно, поменьше. Во время поисков я подметила, что цены на аренду жилья определённо завышают.





«Уживаюсь с соседями, но хозяева ведут себя по-разному» Ранее Мария снимала комнату в 3-комнатной квартире в доме по улице Радужной. В других комнатах жили студенты: по двое в комнате. Никаких проблем с соседями Мария не испытала. К сожалению, девушке довелось столкнуться с неадекватным поведением хозяев одной из предыдущих квартир. — Соседи рассказали мне, что в моё отсутствие хозяева заходили в мою комнату. Не знаю, что они там искали. В моей комнате был балкон. Однажды я вернулась домой и обнаружила дверь на балкон открытой, а на самом балконе стояла пепельница с сигаретой. После этого случая я разговаривала с хозяевами, но они никак не объяснили свой поступок.





«Следить за подъездом должны жильцы» Мария успела пожить в 2 городах: в Минске и в Бресте. Девушка отмечает: в очень многих подъездах слишком грязно. ЖЭС или другая управляющая компания должны следить за состоянием подъезда, но в первую очередь заботиться о чистоте помещения следует жильцам, уверена Мария. — Нам очень повезло с подъездом: на 1-м этаже возле лифта стоит панда, на лестничной клетке нашего этажа — телепузик. На обоих этажах красиво раскрашены стены. К сожалению, это исключение из правил: в других подъездах подобных украшений я не видела.

«Зачем на входе в подъезд нужна лестница?» Одна из отличительных черт современного подъезда в Европе — вход на уровне земли, благодаря чему упрощается доступ в подъезд для маломобильных граждан: пожилых людей, колясочников, велосипедистов, родителей с детскими колясками, жильцов с чемоданами. Как отметили ранее члены Минской урбанистической платформы, в Беларуси идея инклюзивной среды по-прежнему с трудом проникает в кодекс устоявшегося мышления в головах проектировщиков. В результате вход в подъезд зачастую напоминает восхождение по пирамиде майя.

Любые нормативные документы должны в первую очередь соответствовать интересам людей, убеждена Мария. Девушка полагает: если какой-нибудь ГОСТ устарел, его нужно адаптировать под реалии, чтобы его положения удовлетворяли потребности как можно большего количества жильцов. — Здоровые люди вполне могут подняться в подъезд и по лестнице без поручня. Я так не могу, мне на лестнице необходим поручень. На любой лестнице, где больше 2-3 ступенек, мне желательно опираться на поручень: будь то лестница на входе в подъезд или же лестница между этажами. Моя тётя живёт в новостройке в Бресте. На лестнице к подъезду установили поручень, но мне неудобно им пользоваться, так как для моего роста поручень стоит слишком низко. К тому же он сделан из металлической трубы, плохо закреплён и шатается, когда я на него опираюсь.





«Прозрачная дверь — ключ к безопасности» На входе в европейский подъезд обычно устанавливают прозрачную дверь. Урбанисты считают , что это помогает снизить уровень преступности и повысить комфорт жильцов, так как люди чувствуют себя защищёнными в светлом вестибюле, который хорошо просматривается со стороны подъезда и со стороны улицы. Мария согласна: находясь в подъезде со стеклянной дверью, ты чувствуешь себя в большей безопасности — всегда видно, есть ли снаружи люди, к которым при надобности можно обратиться за помощью. К тому же Мария сетует на недостаточное освещение улиц и дворов в спальных районах Минска. Эксперты Минской урбанистической платформы объясняют: тёмные улицы пугают людей, заставляя их оставаться дома, а в зимнюю погоду недостаток освещения может привести к травме.



Жилой район Новая Боровая



Вход в подъезд жилого дома в Мюнхене. Фото: Илья Варламов (varlamov.ru)

Работают ли подъёмники в переходах? В новых подземных переходах Минска на лестницах устанавливают подъёмники для маломобильных пешеходов. Эти механизмы вызывали нарекания колясочников: самому не включить, а работника ждать долго. Зависимость от других людей заставляет колясочников чувствовать себя неполноценными пешеходами, утверждают урбанисты. Однако Мария привела положительный пример пользования подъёмником: — Однажды мы со знакомым решили съездить в зоопарк. Парень передвигается на коляске. Когда мы хотели спуститься на станцию метро «Молодёжная», обнаружили: подъёмник на лестнице не включается. Пришлось вызывать по телефону ответственного сотрудника. К счастью, он подошёл в течение 5 минут и оказался работником метрополитена в фирменной одежде, он поднялся к нам со станции.



Фото: «Минск-Новости» (minsknews.by)

«Лучше я постою на светофоре, чем спущусь в переход» Ещё один недостаток транспортной инфраструктуры Минска, который вызывает регулярную критику городских активистов — подземные переходы. Их сторонники ссылаются на безопасность: мол, разведение пешеходов и автомобилей по разным уровням снижает количество аварий. К тому же такая мера позволяет увеличить скорость транспортного потока. «Не загоняйте людей под землю и не превращайте город в автостраду!» — возражают противники «подземок», требуя заботиться в первую очередь о людях, а не об автомобилях. По мнению любителей наземных переходов, экономия времени водителей не стоит ухудшения комфорта маломобильных граждан. Кроме того, урбанисты заверяют: подземные переходы разрывают улицу на 2 обособленные части, которые не воспринимаются как единое общественное пространство, зона активности горожан и их отдыха.

Наиболее радикальные противники подземных переходов требуют оставить их только на входе в метро, а остальные — как минимум продублировать наземными. В целом Мария тоже предпочитает пересекать улицу наверху. — Когда мне нужно добраться куда-нибудь быстро, приходится спускаться в метро. Но вообще я больше люблю переходить улицу по земле. Спускаться в подземный переход и подыматься из него тяжелее физически. Когда есть лишняя минута, я предпочту постоять на светофоре. Тем более что на спуск и подъём из подземного перехода наверняка потратишь столько же времени.





«Могу помогать по хозяйству» С Нового года Мария делит жилое пространство с хорошими знакомыми, с которыми начала общаться в больнице. Несмотря на приветливое отношение к себе, Мария хочет поскорее найти отдельное жильё, чтобы не стеснять хозяев. В приоритете у девушки квартира, но Мария не возражает и против комнаты. Спортсменка ищет минчан, которые готовы взять её на подселение. Кроме того, Мария согласна жить вместе с пожилыми людьми и одновременно помогать им в быту и домашней работе. Если вы хотите помочь Марии с поиском подходящей квартиры, можете позвонить ей по номеру +375(33)-303-69-40.





Фото: Павел Садовский