Китайская компания показала проект нового терминала для Национального аэропорта «Минск»

Авиационный институт проектирования и дизайна, который входит в Китайскую авиационную промышленную корпорацию (AVIC CAPDI) опубликовал у себя на сайте рендеры проекта нового терминала в Национальном аэропорту «Минск».



Фото: AVIC CAPDI

Указано, что пропускная способность нового терминала, площадью 36 тысяч квадратных метров, составит три миллиона человек в год.



Фото: AVIC CAPDI

В октябре прошлого года, занимавший в то время пост министра транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак заявил, что Минтранс планирует начать строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск, поскольку действующий терминал не справляется с пассажиропотоком. Новый терминал будет представлять единый комплекс с действующим.

По словам директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского, окончательное решение о сроках начала строительных работ нового терминала в Национальном аэропорту пока не принято. Предполагается, что его строительство начнется после проведения Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года. Завершить строительство нового терминала планируется к чемпионату мира по хоккею в 2021 году.

Если белорусские власти примут проект терминала, предложенный Китайской авиационной промышленной корпорации, то она и займется его строительством. Это будет уже вторая попытка компаний из Китая поучаствовать строительстве в Национальном аэропорту «Минск».

Напомним, китайская компания «Точмаш» хотела построить вторую взлетно-посадочную полосу. По оценкам белорусской стороны, сметная стоимость строительства второй ВПП составляла около 300 млн долларов. Китайская сторона предлагала выполнить комплекс работ по ВПП за 1,2 млрд долларов, и проект так и не был реализован. Вторую взлетно-посадочную полосу построили собственными силами, она начнет принимать самолеты уже этой весной .