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Китайская компания показала проект нового терминала для Национального аэропорта «Минск»
12.01.2019 18:11 — Новости Экономики | Tut.by
Авиационный институт проектирования и дизайна, который входит в Китайскую авиационную промышленную корпорацию (AVIC CAPDI)
Указано, что пропускная способность нового терминала, площадью 36 тысяч квадратных метров, составит три миллиона человек в год.
В октябре прошлого года, занимавший в то время пост министра транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак заявил, что Минтранс планирует начать строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск, поскольку действующий терминал не справляется с пассажиропотоком. Новый терминал будет представлять единый комплекс с действующим.
По словам директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского, окончательное решение о сроках начала строительных работ нового терминала в Национальном аэропорту пока не принято. Предполагается, что его строительство начнется после проведения Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года. Завершить строительство нового терминала планируется к чемпионату мира по хоккею в 2021 году.
Если белорусские власти примут проект терминала, предложенный Китайской авиационной промышленной корпорации, то она и займется его строительством. Это будет уже вторая попытка компаний из Китая поучаствовать строительстве в Национальном аэропорту «Минск».
Напомним, китайская компания «Точмаш»
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Указано, что пропускная способность нового терминала, площадью 36 тысяч квадратных метров, составит три миллиона человек в год.
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