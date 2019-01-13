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В СЭЗ "Гродноинвест" в 2018 году зарегистрировано 15 новых резидентов

14.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Администрация СЭЗ "Гродноинвест" в 2018 году зарегистрировала 15 новых резидентов в сфере машиностроения, деревообработки и производства мебели, строительных материалов, химической промышленности, логистики. Такая информация размещена на сайте свободной экономической зоны, сообщает БЕЛТА.
В СЭЗ "Гродноинвест" в 2018 году зарегистрировано 15 новых резидентов
Фото из архива

Общая сумма заявленных инвестиций превысила 300 млн евро.

"2018 год прошел под знаком логистики. Семь новых резидентов из России, Беларуси, Кипра, Польши и Китая будут реализовывать проекты в данной сфере. Год также знаменателен регистрацией первого резидента СЭЗ "Гродноинвест" из КНР", - отметили в СЭЗ.

На базе индустриальной площадки свободной экономической зоны в Сморгони получило развитие еще одно направление - мебельный кластер, который предусматривает повышение кооперации между резидентами СЭЗ и создание продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году администрацией СЭЗ на участке в Сморгони зарегистрировано три резидента, включая крупного польского производителя мебели Szynaka. Еще одна компания в сфере деревообработки зарегистрирована на участке СЭЗ в Гродно.

БЕЛТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Администрация СЭЗ "Гродноинвест" в 2018 году зарегистрировала 15 новых резидентов в сфере машиностроения, деревообработки и производства мебели, строительных...
 
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