Администрация СЭЗ "Гродноинвест" в 2018 году зарегистрировала 15 новых резидентов в сфере машиностроения, деревообработки и производства мебели, строительных материалов, химической промышленности, логистики. Такая информация размещена на сайте свободной экономической зоны, сообщает БЕЛТА.



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Общая сумма заявленных инвестиций превысила 300 млн евро.

"2018 год прошел под знаком логистики. Семь новых резидентов из России, Беларуси, Кипра, Польши и Китая будут реализовывать проекты в данной сфере. Год также знаменателен регистрацией первого резидента СЭЗ "Гродноинвест" из КНР", - отметили в СЭЗ.

На базе индустриальной площадки свободной экономической зоны в Сморгони получило развитие еще одно направление - мебельный кластер, который предусматривает повышение кооперации между резидентами СЭЗ и создание продукции из древесины с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году администрацией СЭЗ на участке в Сморгони зарегистрировано три резидента, включая крупного польского производителя мебели Szynaka. Еще одна компания в сфере деревообработки зарегистрирована на участке СЭЗ в Гродно.

БЕЛТА