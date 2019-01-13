За квартирами УКСа снова очередь. Люди дежурили сутками 5 дней, чтобы купить желанные метры

Как уже писал портал Realt.by, проектная декларация по сблокированным монолитно-каркасным домам № 36 и 38 по генплану с общим внутренним двором была опубликована в газете «Минский курьер» 9 января.

На строительство квартир долевым способом предложены двух- и трехкомнатные квартиры на 2-5 этажах. Заключить договор можно только при условии строительства квартиры с машиноместом в подземном паркинге,который рассчитан на 82 машиноместа. Также предложено 10 квартир на первом этаже без машиноместа.

На первый взгляд цена квадратного метра жилого помещения для неочередников кажется вполне доступной — $865. Но если к этой сумме приплюсовать еще стоимость машиноместа в паркинге — 53.300 рублей, то цена «квадрата» вырастает до средней рыночной цены на квартиры в монолитно-каркасных домах в Минске. Учитывая это обстоятельство, можно было предположить, что на этот раз очереди за квартирами УКСа не будет. А если и будет, то небольшая, сформированная в первый день приема заявлений. Но это мнение оказалось ошибочным.



