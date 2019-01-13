В Беларуси оценили степень рисков легализации преступных доходов

В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству, преступлениям, связанным с наркотиками и информационными технологиями, преступлениям коррупционной направленности. Определены риски в кредитно-финансовой сфере и для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий.

Риск финансирования террористической деятельности оценен в Беларуси как низкий.

Риски оценивала специальная комиссия при правительстве, в ее состав вошли представители 15 государственных органов: КГК, Генпрокуратуры, Верховного Суда, Нацбанка, СК, КГБ, МВД, ГТК, ГПК, Минфина, Минюста, МНС, МАРТ, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу. К участию в оценке привлекались также организации частного сектора и их ассоциации и союзы.

Оценка осуществлена в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.