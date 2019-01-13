«Это недоразумение надо заканчивать». Лукашенко обсудил конфликт в Украине с «кумом Путина»

Александр Лукашенко назвал конфликт в Украине «недоразумением», которое нужно заканчивать. Такое заявление он сделал на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, который представляет Киев в контактной группе по вопросу обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Виктор Медведчук и Александр Лукашенко, фото пресс-службы президента Беларуси

— Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками, — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что ему важно услышать позицию Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.

— Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина.

Лукашенко напомнил, что служил в Украине и у него есть корни «между Черниговом и Киевом».

— Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю.

Глава государства отметил, что знает позицию Виктора Медведчука о нормализации ситуации между Россией и Украиной.

— Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации.

В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил за возможность встречи и теплые слова об Украине.

— Действительно, сегодня наша страна переживает многие проблемы. И я здесь хочу отметить вашу личную роль и роль Беларуси в мирном урегулировании в Донбассе. Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске.

Он добавил, что и сам с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске.

— Для многих украинцев, которые хотят мира в Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит, — добавил Медведчук.

Виктор Медведчук считается пророссийским политиком в Украине. Его часто называют «кумом Путина», потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.

В 2012 году Медведчук создал движение «Украинский выбор», которое выступало за вхождение Украины в интеграционные структуры с Россией. После начала конфликта на Донбассе политик был одним из ключевых переговорщиков об обмене пленными между сторонами.