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«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории

14.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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На днях некоторых минчане нашли в своих почтовых ящиках интересное обращение ЖЭУ к жильцам дома. Оно гласило, что, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», поддержание и восстановление санитарного и технического состояние придомовой территории, переданной в аренду или для обслуживания жилых домов товариществам собственников, организациям застройщиков, организациям, имеющим в собственности, владении либо пользовании объекты жилищного фонда, осуществляются ими самостоятельно за счет собственных средств. И далее ЖЭУ уточняет, что с 01.01.2019г. уборка придомовой территории будет прекращена.

«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории

На сайте Министерства ЖКХ Республики Беларусь есть пояснения к вышеназванному Указу от 31 декабря 2015 года №535:

«Плата за санитарное содержание мест общего пользования, дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, в также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, техническое обслуживание лифта теперь зависят от общей площади принадлежащего потребителю и (или) занимаемого им жилого и (или) нежилого помещения.

Статьей 166 ЖК определено, что участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством.

Так как места общего пользования, а также лифт являются общим имуществом совместного домовладения, то и начисление платы за их обслуживание и уборку зависит от доли в праве общей собственности на это имущество.

В соответствии с подпунктом 1.7. пункта 1 Указа поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома, т.е. уборка придомовой территории, осуществляются за счет средств местных бюджетов базового уровня.

Таким образом, в случае, если земельный участок передан в аренду или для обслуживания товариществу собственников или организации застройщиков (ЖСПК), иной организации-собственнику (владельцу) объекта жилищного фонда, осуществлять уборку данной территории они будут за счет собственных средств».

«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории

За комментариями и разъяснениями мы обратились в местный ЖЭУ и отдел по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда, которые есть в каждом районе столицы.

Диспетчер одного из столичных ЖЭУ так пояснила эту ситуацию:

Вопросов у минчан, конечно, много. И вам лучше обратиться непосредственно в ЖКХ, откуда мы сейчас и получили данное распоряжение. Мы сами в шоке, и не знаем, что отвечать жильцам. Но, согласно пункту 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», осуществлять уборку придомовой территории ЖЭУ будет только после заключения договоров на обслуживание со всеми жильцами дома. Если договор не будет заключен, то территория убираться в дальнейшем не будет.

– А если один-два жильца не захотят заключать такие договоры, то что тогда?

Конечно, из-за одного-двух жильцов мы не будем отменять уборку всей территории. Но вы должны понимать, что до этого момента дворнику за уборку прилегающей территории ничего не доплачивали. Если такие договоры будут заключены, то доплата будет идти.

«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории

В отделе по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда от комментариев не отказывались, но на всякий случай попросили фамилию интервьюера не указывать. Мол, слишком многое пока еще в ситуации неясно, и нужно бы время, чтобы разобраться.

Да, действительно, такой указ есть и ситуация с заключением договоров идет по всему Минску. Было разъяснение, чтобы люди не остались без уборки придомовой территории, но не оговорили нюансы, связанные с территориями, которые закреплены за Товариществами собственников и ЖСПК. Когда стали делать сверку земельных участков, закрепленных за товариществами собственников и ЖСПК, стали высылать договоры на оказание дополнительных услуг. Однако это не касается тех домов ТС и ЖСКП, которые уже находятся на самообслуживании – они и раньше убирали территорию за свои деньги.

– Тогда почему Указ № 535 вступил в силу 1 января 2016 года, а заключать договоры Вы начали только сейчас, спустя 3 года?

Вы должны понимать, что этот Указ действует по всему Минску, и далеко не везде были разъяснения. Бывают такие ситуации, когда нормы указа действуют не полностью по какой-либо причине. Пока она отрегулируется, есть нюансы. Работать по новым правилам по всему городу стали только с этого года, но каждый район все еще действует по-своему. Запросы на разъяснения были направлены – мы их получили, и поэтому исполнение указа затянулось. Старались сделать как лучше.

Что касается товариществ, то по этим домам они должны проводить собрания и сами решать эти вопросы. При этом возможно, что товарищества будут работать по договорам с КУПами, необязательно это будет ЖКХ. Любая организация может напрямую заключить договор на оказание услуг по уборке придомовой территории, например, с коммерческими организациями. Могут производить уборку своими силами, т.е. нанимать рабочих. Что они и делают. Поэтому мы не владеем точной информацией по ситуации даже в каком-то отдельно взятом районе.

В тех домах, которые находятся на обслуживании ЖЭУ, такие вопросы не возникают. Пока всем договоры только раздали, поэтому будем работать.

«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории
 
Теги: Минск
 
 
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Товарищества собственников с 1 января 2019 года должны будут доплачивать за уборку территории. А вот кому – решать уже им. Разбираемся в таинственных договорах,...
 
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