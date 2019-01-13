«Мы сами в шоке». ЖЭУ разъясняет ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории

На сайте Министерства ЖКХ Республики Беларусь есть пояснения к вышеназванному Указу от 31 декабря 2015 года №535:

«Плата за санитарное содержание мест общего пользования, дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, в также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, техническое обслуживание лифта теперь зависят от общей площади принадлежащего потребителю и (или) занимаемого им жилого и (или) нежилого помещения.

Статьей 166 ЖК определено, что участник совместного домовладения обязан нести расходы по эксплуатации (содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и капитальному ремонту) общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности на это имущество, если иное не установлено законодательством.

Так как места общего пользования, а также лифт являются общим имуществом совместного домовладения, то и начисление платы за их обслуживание и уборку зависит от доли в праве общей собственности на это имущество.

В соответствии с подпунктом 1.7. пункта 1 Указа поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома, т.е. уборка придомовой территории, осуществляются за счет средств местных бюджетов базового уровня.

Таким образом, в случае, если земельный участок передан в аренду или для обслуживания товариществу собственников или организации застройщиков (ЖСПК), иной организации-собственнику (владельцу) объекта жилищного фонда, осуществлять уборку данной территории они будут за счет собственных средств».



