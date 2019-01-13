Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 января 2019 года

Начало 2019 года пока получается более динамичным, чем окончание предыдущего. После «топтания» на месте в ноябре-декабре цены на квартиры начали снижаться. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и составил 1314 $/м 2 .

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Негативная динамика вторую неделю кряду наблюдается и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1264 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 14 января следующим образом:

Традиционная новогодняя «яма», по всей видимости, подходит к концу. По итогам минувшей недели количество выставленных на продажу квартир выросло на 1% - это первый случай роста предложения за 7 недель. 2-комнатных квартир стало больше на 0,6%, 3- и 4-комнатных на 2-2,4%. Единственным сегментом, где отток объектов пока продолжается, были «однушки», которых стало меньше на 0,6%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 14 января выглядит следующим образом:

Максимальные темпы снижения цен демонстрировали 3-комнатные квартиры, подешевевшие в среднем на 0,5%. Цены на «однушки» опустились на 0,4%, на 4-комнатные квартиры – на 0,2%. Средний уровень цен у 2-комнатных квартир пока остаётся неизменным, но с такой динамикой в других сегментах изменения скоро начнутся и здесь.

В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Октябрьском он составил 0,9%, в Советском 0,6%, в Заводском 0,2%, а в Ленинском – 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены В Партизанском (-1,2%) и Центральном (-0,6%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 770 $/м2 (+0,1%), Витебск – 593 $/м2 (+0,5%), Гомель – 626 $/м2 (-0,5%), Гродно – 677 $/м2 (+0,1%), Могилев – 624 $/м2 (-0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

По данным irn.ruсредняя цена на вторичном рынке составляет 2593 $/м2, что на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце. С 2019 года наши московские коллеги рассчитывают индексы с месячным, а не недельным шагом.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,6% и составляет 1570 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и составляет 923 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.