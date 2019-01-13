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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 января 2019 года
14.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Начало 2019 года пока получается более динамичным, чем окончание предыдущего. После «топтания» на месте в ноябре-декабре цены на квартиры начали снижаться. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и составил 1314 $/м2.
Негативная динамика вторую неделю кряду наблюдается и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1264 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Традиционная новогодняя «яма», по всей видимости, подходит к концу. По итогам минувшей недели количество выставленных на продажу квартир выросло на 1% - это первый случай роста предложения за 7 недель. 2-комнатных квартир стало больше на 0,6%, 3- и 4-комнатных на 2-2,4%. Единственным сегментом, где отток объектов пока продолжается, были «однушки», которых стало меньше на 0,6%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 14 января следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Максимальные темпы снижения цен демонстрировали 3-комнатные квартиры, подешевевшие в среднем на 0,5%. Цены на «однушки» опустились на 0,4%, на 4-комнатные квартиры – на 0,2%. Средний уровень цен у 2-комнатных квартир пока остаётся неизменным, но с такой динамикой в других сегментах изменения скоро начнутся и здесь.
Изменение цен в районах Минска на 14 января выглядит следующим образом:
В четырёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Октябрьском он составил 0,9%, в Советском 0,6%, в Заводском 0,2%, а в Ленинском – 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены В Партизанском (-1,2%) и Центральном (-0,6%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 770 $/м2 (+0,1%), Витебск – 593 $/м2 (+0,5%), Гомель – 626 $/м2 (-0,5%), Гродно – 677 $/м2 (+0,1%), Могилев – 624 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
По данным irn.ruсредняя цена на вторичном рынке составляет 2593 $/м2, что на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце. С 2019 года наши московские коллеги рассчитывают индексы с месячным, а не недельным шагом.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,6% и составляет 1570 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и составляет 923 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 7 по 14 января 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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