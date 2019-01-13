Правозащитники требуют привлечь к уголовной ответственности министра Шуневича за «дырявых» граждан

Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» за подписью председателя Алеся Беляцкого и юриста Валентин Стефанович направили заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с тем, чтобы эти госорганы провели проверку по факту дискриминационных высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича по телевидению.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Речь идет об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их «дырявыми» .

Правозащитники в свою очередь отмечают, что в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии, что иногда приводит даже к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по признаку их сексуальной ориентации. Вместо того, чтобы противостоять таким негативным проявлениям, министр Шуневич позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры либо носителей неонацистских взглядов.

«Считаю, что данные высказывания носят крайне оскорбительный характер, пропагандируют в белорусском обществе ненависть и дискриминацию в отношении граждан страны по признаку их сексуальной ориентации, способствуют их дальнейшей стигматизации», — отмечает Валентин Стефанович в заявлении к председателю Следственного комитета.

Он подчеркивает, что такие высказывания, помимо прочего, свидетельствуют о низкой правовой культуре и непонимание принципов деятельности органов МВД, норм Конституции Республики Беларусь и международных норм в области прав человека, ратифицированных страной.

Так, согласно ст. 22 Конституции, все граждане равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. А ст. 6 Закона «Об органах внутренних дел» закрепляет, что эти органы «защищают жизнь, здоровье, честь и достоинство, права, свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также других обстоятельств».

«Между тем высказывания Шуневича, который является должностным лицом, представляют собой ничто иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку — сексуальной ориентации, формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти и вражды к представителям данной группы. Таким образом считаю, что в действиях министра внутренних дел может содержаться состав преступления по ст. 130 УК Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни)», — пишет Валентин Стефанович и в соответствии со ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса просит СК провести проверку указанных в заявлении фактов и по ее результатам привлечь Игоря Шуневича к уголовной ответственности.

По этим же обстоятельствам, правозащитники просят провести и прокурорскую проверку, дать им надлежащую правовую оценку.

Более того, правозащитники проинформировали независимого эксперта Совета по правам человека ООН по защите от насилия и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоса по факту публичных высказываний министра внутренних дел и просили его, используя инструменты мандата, обратить внимание правительства Республики Беларусь на недопустимость такого рода заявлений должностных лиц государства и необходимость неукоснительного следования своим международным обязательствам в области обороны и поощрения прав человека.

Правозащитники «Весны» подчеркивают, что международное право в области прав человека рассматривает сексуальную ориентацию как одно из запрещенных оснований для дискриминации.