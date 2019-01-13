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Что за украинский телеканал вот-вот должны запустить в Беларуси

14.01.2019 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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О запуске украинского телеканала в кабельные сети Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились еще в 2014 году. С тех пор процесс постоянно затягивался. Но теперь, по словам посла Украины, почти все формальности пройдены — последнее слово за белорусским Мининформом. TUT.BY посмотрел, что за канал собираются запускать в Беларуси, какие программы на нем показывают и что там говорили о нашей стране.

Посол Украины Игорь Кизим в комментарии TUT.BY сказал, что предметные переговоры о запуске телеканала велись на протяжении 2017−2018 годов.

— По информации белорусской стороны, задержка с началом осуществления трансляции телеканала была связана с внесением изменений и дополнений в белорусское законодательство, которое касается работы СМИ, — добавил дипломат.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новое законодательство вступило в силу 1 декабря 2018 года. В середине декабря Кизим высказал надежду, что телеканал UATV попадет в кабельные сети Беларуси еще до нового года. Но не случилось. Мы спросили, когда же все-таки ждать анонсированного запуска.

— Насколько мне известно, в конце прошлого года был подписан контракт между телеканалом «UA:TV» и одним из белорусских дистрибьюторов телевизионной продукции. Оригинал этого документа был направлен почтой в Минск и на днях получен дистрибьютором.

После этого уже дистрибьютор подписал контракт с одним из белорусских кабельных операторов, а оператор, в свою очередь, обратился запросил разрешение на трансляцию телеканала в министерстве информации, добавил дипломат.

— Мы рассчитываем, что это решение будет положительным.

Что за канал и зачем его вещают

UATV изначально создавался с названием Ukraine Tomorrow, как украинский аналог Russia Today, то есть государственный канал, который должен презентовать Украину и ее позицию миру. Вещание телеканал начал 1 октября 2015 года.

Канал вместе с агентством Ukrinform стал частью платформы иновещания Украины, бюджет всей структуры на 2018 год составил немногим более 17 млн долларов. Для сравнения, бюджет Russia Today — больше 300 млн долларов.

В Европе UATV вещается через спутник Hot Bird, но в некоторых странах (Польше, Словении, Литве, Германии, США, Канаде, Израиле, Грузии, Латвии, Азербайджане, Кыргызстане и т.д.) уже появился и в кабельных сетях.

В Беларусь телеканал хочет зайти уже несколько лет. Министр информполитики Украины Юрий Стець в сентябре 2017 года заявил в интервью «Крымским новостям», что Киеву важно начать вещание UATV в Беларуси, потому что «мы все понимаем, какое влияние Россия хочет иметь в соседних странах, поэтому хотим показать свою точку зрения белорусам на то, что происходит у нас в стране. А не то, как Путин и его компания под названием ФСБ подает».


Юрий Стець. Фото: 112.ua

Украинский вице-премьер Геннадий Зубко видит в вещании телеканала в нашей стране экономический инструмент «информирования Беларуси о том, что происходит в Украине с точки зрения экономики, привлечения инвестиций и туристического потенциала».

Что по нем показывают

Большинство программ в сетке вещания UATV идут на русском и английском по очереди: два часа — на одном, два — на другом. Есть выпуски новостей на крымскотатарском, украинском и арабском, но их совсем немного.

Из-за того, что цель канала — популяризация страны в мире, на нем немного международных новостей и негатива о самой Украине. Исключение — ситуация на Донбассе, сводки с фронта в новостях проходят регулярно.


Ради эксперимента мы посмотрели несколько выпусков новостей. В предновогоднем, например, рассказали о начале президентской кампании в Украине, кто уже подал документы на регистрацию кандидатом. Затем были новости с Донбасса, где сепаратистские вооруженные формирования называют не иначе как «российские оккупационные войска» или «оккупанты». Затем в новостях был рассказ о волонтерах, которые навестили украинских военных на передовой и в госпиталях перед Новым годом. И наконец был сюжет об экзотических новогодних ритуалах Тайланда.

В выпуске 4 января сообщили о нарушениях перемирия со стороны сепаратистов, инициативы Польши по ситуации в Украине, сотрудничестве авиалиний Антонова и НАТО, шансах Крещатика войти в наследие ЮНЕСКО, шторме в Таиланде и спортивном «центре будущего» в Калифорнии.

Но бОльшую часть эфирного времени занимают не новости, а социальный и образовательный контент об Украине. На канале есть много спецпроектов про разные стороны украинской жизни: врачей, ученых, туризм, музыку, пограничников, вузы, усыновление, бизнесменов, историю и т.д. Политических ток-шоу или дебатов на канале нет.

Что говорят про Беларусь

Судя по сайту UATV и его каналу в Youtube, Беларусь попадает в фокус UATV, когда ссорится с Россией, как перед Новым годом, или с Украиной, как во время шпионского скандала с арестом украинского журналиста Павла Шаройко в Минске. С другой стороны, телеканал подробно освещал и форум регионов Беларуси и Украины в октябре 2018 года.


Порошенко и Лукашенко на форуме регионов в Гомеле. Кадр из сюжета UATV

Разумеется, без внимания не осталась пропажа молодого украинца Павла Гриба, которого предположительно вывезли из Гомеля российские спецслужбы. Был сюжет и по делу «БЕЛТА», когда в Минске задерживали журналистов и обыскивали офисы СМИ.

Большинство из сюжетов сделаны в жанре новостей, аналитические материалы о Беларуси выходят редко. В одном из таких, в ноябре 2017 года обсуждали обострение отношений Киева и Минска. Эксперт «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич объяснил возникающие споры между Беларусью и Украиной (в том числе, шпионский скандал) попытками России вбить клин между двумя странами.

А 31 декабря 2018 года международный эксперт Ирина Верещук в эфире UATV комментировала конфликт Беларуси и России. Она связала этот спор с желанием Владимира Путина предложить своему электорату новую внешнюю победу и, не внося изменения в конституцию РФ, остаться у власти после 2024 года, как руководитель объединенного государства Беларуси и России. Эксперт также высказала мнение, что Беларусь уже не полностью суверенное государство, но тем не менее, Украина должна поддержать Лукашенко, который ищет выход из ситуации, и «не оставлять Беларусь один на один с Россией».

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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