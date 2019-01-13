«Есть желание скрутить тебе голову». Журналистка сообщила об угрозах белорусского бойца ДНР

Журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева сообщила, что воевавший на стороне ДНР мужчина из Беларуси, о котором она написала материал, угрожает ей насилием. Об этом сообщает «Белсат».



Екатерина Андреева. Фото: belsat.eu

3 января журналистка опубликовала материал о 36-летнем уроженце Логойского района Денисе Глазкине. Он рассказал Андреевой о своем участии в конфликте в Украине на стороне сепаратистов и что его потом завербовали в белорусском МВД.

12 января мужчина перезвонил журналистке с угрозами. «Меняй место жительства! Не у меня одного есть желание скрутить тебе голову», — цитирует его слова Андреева.

По его словам, изложенная в изначальной статье информация не соответствует действительности. Однако, по данным «Белсата», он не смог «внятно ответить», чем конкретно его возмутила публикация. Телеканал сообщает также, что журналистку Глазкин назвал «продажной» и пообещал, что у нее «будут проблемы».

«Прямую угрозу от боевика я услышала впервые за время работы над темой, но, считаю, к подобным упрекам следует относиться спокойно. Кто угрожает — тот не сделает, известное правило. Также нужно понимать: боевики осознают, что все же находятся под присмотром, поэтому им выгоднее поддерживать с правоохранителями нормальные отношения, оставаясь на свободе», — говорит Андреева.

Журналистка сообщила TUT.BY, что планирует 15 января подать заявление в милицию из-за угроз.

«Белсат» выразил обеспокоенность в связи с угрозами своей журналистке.

«Безусловно, когда журналисты занимаются расследованиями, то всегда есть риск получения угроз. Но это не означает, что такие угрозы можно считать чем-то нормальным или даже понятным. Конечно, мы поддерживаем Екатерину и будем следить за этой досадной ситуацией. Надеемся, что никакие угрозы не остановят журналистов и дальше заниматься расследованиями», — сказала редактор сайта belsat.eu Ольга Ерохина.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев заявил, что государство обязано обеспечивать безопасность журналиста, а угроза убийством — это уголовное преступление.

В материале от 3 января «Боевик ДНР заявил, что его завербовал ГУБОПиК: хотели отправить на сторону Украины», Глазкин рассказал, что на Донбасс поехал в сентябре 2014 года, успел послужить в четырех военных подразделениях, последним из которых был батальон «Спарта». Он прислал журналистке фото страницы своего паспорта с отметками о пересечении границы между подконтрольной сепаратистам территорией Донецкой области и Россией.

Мужчина также сказал, что по возвращении в Беларусь, им заинтересовались правоохранительные органы. По его словам, он дал подписку о сотрудничестве с ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) МВД, где ему поручали содействовать милиции в поиске «черных копателей» — людей, которые незаконно хранят дома найденные при раскопках боеприпасы.