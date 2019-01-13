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Беларусь вместе со Всемирным банком подготовит дорожную карту структурных реформ

14.01.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Межведомственная рабочая группа по организации совместной работы со Всемирным банком для подготовки документа «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь» создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 11 января 2019 года №8р. Ее руководителем назначен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. 

По результатам совместной работы со Всемирным банком рабочей группе необходимо внести в Совет Министров подготовленный документ «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь».

Рабочая группа может при необходимости привлекать к работе по подготовке документа руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций с согласия их руководителей.

Организационным обеспечением деятельности рабочей группы будет заниматься Министерство экономики. 

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https://www.belta.by/

 
 
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Межведомственная рабочая группа по организации совместной работы со Всемирным банком для подготовки документа «Дорожная карта структурных реформ в Республике...
 
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