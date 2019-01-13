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Лукашенко поздравил Пашиняна «с успешным завершением важной политической кампании»
14.01.2019 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Как сообщается, президент поздравил Пашиняна «с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Республики Армения».
«Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Пашиняну доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту.
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Александр Лукашенко пожелал Пашиняну доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту.
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