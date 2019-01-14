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С третьей попытки. «Юнисон» все-таки получит активы GM в Петербурге
14.01.2019 21:39 — Новости Экономики | Tut.by
Федеральная антимонопольная служба России 14 января
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс»,
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что перезапуском петербургского завода General Motors (GM) в Шушарах
General Motors прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.
На протяжении следующих трех лет на площадку претендовали различные игроки, в том числе «Юнисон». О
В прошлом году «Юнисон» собирался не арендовать, а выкупать завод у General Motors. На нем планировалось собирать не только Cadillac, но и другие марки из модельного ряда производителя. «Речь в том числе может идти об электрокарах», — отмечал собеседник издания.
С конца 2015 года крупнейшим владельцем компании «Юнисон» является белорусский бизнесмен
В августе 2018 года на заводе «Юнисон» под Минском
Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах оценивались в 300 млн долларов.
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