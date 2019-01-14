С третьей попытки. «Юнисон» все-таки получит активы GM в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба России 14 января сообщила об удовлетворении ходатайства ООО «Юнисон Авто Рус» о получении в собственность находящихся на территории России, на питерской площадке в Шушарах, основных производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто».



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Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», пишет interfax.by, ООО «Юнисон Авто Рус» на 30% принадлежит белорусскому ООО «Юнисон Авто», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт Трэдинг Лимитед».

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что перезапуском петербургского завода General Motors (GM) в Шушарах займется российская компания .

General Motors прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.

На протяжении следующих трех лет на площадку претендовали различные игроки, в том числе «Юнисон». О переговорах производителя с GM в 2016 году сообщал Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси. Предполагалось, что компания получит площадку в управление и начнет выпускать в Петербурге автомобили премиальной марки Cadillac. Но сделка не состоялась.

В прошлом году «Юнисон» собирался не арендовать, а выкупать завод у General Motors. На нем планировалось собирать не только Cadillac, но и другие марки из модельного ряда производителя. «Речь в том числе может идти об электрокарах», — отмечал собеседник издания.

С конца 2015 года крупнейшим владельцем компании «Юнисон» является белорусский бизнесмен Алексей Ваганов . Он выкупил долю у своего партнера Виталия Арбузова. По информации «Ежедневника» , Ваганов давно известен своими деловыми связями в России. С российскими партнерами он участвовал в возведении и раскрутке водочного завода в Курске, вместе с ними развивает на постсоветском пространстве бизнес по переработке отходов (TDF Ecotech) и инвестирует в гостиницы в Беларуси и России.

В августе 2018 года на заводе «Юнисон» под Минском стартовало производство электрокаров Zotye . Российские эксперты отмечают, что китайская Zotye давно хочет зайти на российский рынок.

Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах оценивались в 300 млн долларов.