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Чиж, «Газпром» и Гуцериев. Кто и что строил в Минске в качестве социальной нагрузки
15.01.2019 08:00 — Новости Экономики | Tut.by
После новости о строительстве
Крытый каток в Раубичах от Топузидиса
В 2009 году компания «Табак-Инвест» Павла Топузидиса построила в Раубичах крытый ледовый тренировочный комплекс и передала его государству. Право оперативного управления ледовой площадкой перешло Республиканскому центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Но используется сооружение не только для подготовки спортсменов, но и для отдыха всех желающих. Комплекс пользуется популярностью как у индивидуальных посетителей, так и у групп. В здании также работает ресторан.
Создание комплекса в Раубичах позиционировалось тогда как социальная нагрузка «Табак-Инвест» за право построить на проспекте Победителей торговый центр «Замок» и несколько гипермаркетов в регионах. А вообще сам Павел Топузидис говорил, что хоть и не любит спорт, но
Ледовый комплекс на Дзержинского от Чижа
В 2013 году компания «Трайпл» Юрия Чижа
Каток состоит из двух тренировочных арен — малой и большой. Здесь занимаются около 400 маленьких фигуристов и проходят платные занятия для всех желающих.
Недавно мы несколько раз писали про этот комплекс потому, что на время Европейских игр большая арена будет использоваться для общепита. Из-за реконструкции часть детей должна будет несколько месяцев тренироваться на других площадках, что вызывает недовольство родителей.
Социальная деревня от украинского банкира
В 2010 году украинский бизнесмен и хозяин Дельта Банка Николай Лагун профинансировал строительство социальной деревни «Истоки» в Боровлянах, где воспитываются дети-сироты. Объект представляет собой не классический детский дом, а более десятка отдельно стоящих коттеджей. На торжественном открытии Лукашенко и Лагун пили чай с домашним вареньем.
Социальную нагрузку бизнесмен тянул в связи с бурным развитием своего банковского бизнеса в Беларуси. Но из-за кризиса в 2015 году настал крах Дельта Банка. Дальше стали схлопываться и другие бизнесы. Лагун покинул Беларусь, суды и правоохранительные органы стали заниматься его белорусскими компаниями.
Гандбольный центр от застройщика жилья
В 2019 году на улице Бурдейного, на месте бывшего стадиона, откроется спортивный комплекс. Его создала компания «Артес-стройинвест» и сейчас передает объект на баланс гандбольного клуба СКА-Минск.
Но зал будет использоваться не только для тренировок профессиональных спортсменов-гандболистов. Предполагается, что его смогут арендовать все желающие для игровых видов спорта. Кроме того, в сооружении есть тренажерный зал и площадка для фитнеса.
Спортивный центр — социальная нагрузка «Артес-стройинвеста» за право застроить жильем участок в Сухарево, который был выделен, судя по всему, с согласия Александра Лукашенко. Компания связана с агентством недвижимости «Динас», которое контролирует бизнесмен, экс-депутат Мингорсовета Виктор Шанюкевич.
Детский сад от словенцев возле Дроздов
В 2015 году возле Дроздов
Садик построен словенцами «во исполнение принятых обязательств» и по «поручению президента», говорили на открытии. Его называли самым лучшим и передовым объектом в части энергоэффективности в стране. После сдачи сад передали в собственность города, в него ходят около ста детей.
Потом шли разговоры о том, что «Рико»
Школа от Гуцериева в том же месте
Компания «СертусАвиа», подконтрольная российскому олигарху Михаилу Гуцериеву,
Школа возле Дроздов — социальная нагрузка Гуцериева за
Кроме школы, Гуцериев строит храм в Минском районе, а также переделал в свою усадьбу бывшую базу Управделами президента «Красносельское».
Квартиры многодетным от «Газпрома»
В 2015 году «Газпром Трансгаз Беларусь» передал многодетным семьям 30 квартир в доме на улице Острожских в Михалово. Ключи людям
30 квартир — социальная нагрузка «Газпрома» за строительство на месте автовокзала «Московский» своего комплекса, который в итоге превратился в долгострой.
Детские сады в районах застройки
В конце 2016 года компания «Топзапэлектро», которая застраивает квартал на Алибегова,
Учреждение обошлось инвестору в 1,3 миллиона долларов, но он передал его городу. Поэтому ходить сюда смогут не только дети купивших жилье у «Топзапэлектро», но и другие очередники Юго-Запада.
А осенью 2018 года по такому же принципу нетиповой детский сад в Новой Боровой
Соответственно, сюда смогут ходить не только жители этого квартала, но и очередники из других мест Минского района. Пропорция будет где-то 50 на 50.
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Как видим, социальная нагрузка для застройщиков — не новое явление. Как правило, она ложится на тех инвесторов, которые получают землю с согласия президента или реализуют крупные проекты.
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Читайте, какие спортивные и другие объекты инвесторы передавали государству и за что.
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