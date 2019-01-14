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Чиж, «Газпром» и Гуцериев. Кто и что строил в Минске в качестве социальной нагрузки

15.01.2019 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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После новости о строительстве всесезонного лыжного манежа в качестве социальной нагрузки одного из инвесторов у читателей возник вопрос: а что это за практика такая? Поэтому мы решили вспомнить, какие бизнесмены раскошеливались на спортивные и другие объекты, а потом передавали их государству. Что строили в Минске и окрестностях Чиж, Топузидис, Гуцериев, «Газпром» и не только — в материале TUT.BY.

Крытый каток в Раубичах от Топузидиса

В 2009 году компания «Табак-Инвест» Павла Топузидиса построила в Раубичах крытый ледовый тренировочный комплекс и передала его государству. Право оперативного управления ледовой площадкой перешло Республиканскому центру олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».


Фото: Holiday.by

Но используется сооружение не только для подготовки спортсменов, но и для отдыха всех желающих. Комплекс пользуется популярностью как у индивидуальных посетителей, так и у групп. В здании также работает ресторан.


Фото: Holiday.by

Создание комплекса в Раубичах позиционировалось тогда как социальная нагрузка «Табак-Инвест» за право построить на проспекте Победителей торговый центр «Замок» и несколько гипермаркетов в регионах. А вообще сам Павел Топузидис говорил, что хоть и не любит спорт, но возвел уже три хоккейных дворца.

Ледовый комплекс на Дзержинского от Чижа

В 2013 году компания «Трайпл» Юрия Чижа построила крытый ледовый комплекс возле студенческой деревни на Дзержинского и передала его в собственность государства. Объект перешел в ведение СДЮШОР по фигурному катанию. Комплекс шел как социальная нагрузка за право застроить лакомые куски Минска и создать дом «У Троицкого».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Каток состоит из двух тренировочных арен — малой и большой. Здесь занимаются около 400 маленьких фигуристов и проходят платные занятия для всех желающих.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Недавно мы несколько раз писали про этот комплекс потому, что на время Европейских игр большая арена будет использоваться для общепита. Из-за реконструкции часть детей должна будет несколько месяцев тренироваться на других площадках, что вызывает недовольство родителей.

Социальная деревня от украинского банкира

В 2010 году украинский бизнесмен и хозяин Дельта Банка Николай Лагун профинансировал строительство социальной деревни «Истоки» в Боровлянах, где воспитываются дети-сироты. Объект представляет собой не классический детский дом, а более десятка отдельно стоящих коттеджей. На торжественном открытии Лукашенко и Лагун пили чай с домашним вареньем.


Фото: infobank.by

Социальную нагрузку бизнесмен тянул в связи с бурным развитием своего банковского бизнеса в Беларуси. Но из-за кризиса в 2015 году настал крах Дельта Банка. Дальше стали схлопываться и другие бизнесы. Лагун покинул Беларусь, суды и правоохранительные органы стали заниматься его белорусскими компаниями.

Гандбольный центр от застройщика жилья

В 2019 году на улице Бурдейного, на месте бывшего стадиона, откроется спортивный комплекс. Его создала компания «Артес-стройинвест» и сейчас передает объект на баланс гандбольного клуба СКА-Минск.


Фото: «Минск-Новости»

Но зал будет использоваться не только для тренировок профессиональных спортсменов-гандболистов. Предполагается, что его смогут арендовать все желающие для игровых видов спорта. Кроме того, в сооружении есть тренажерный зал и площадка для фитнеса.


Фото: «Минск-Новости»

Спортивный центр — социальная нагрузка «Артес-стройинвеста» за право застроить жильем участок в Сухарево, который был выделен, судя по всему, с согласия Александра Лукашенко. Компания связана с агентством недвижимости «Динас», которое контролирует бизнесмен, экс-депутат Мингорсовета Виктор Шанюкевич.

Детский сад от словенцев возле Дроздов

В 2015 году возле Дроздов открыли энергоэффективный детский сад в скандинавском стиле. Его построила словенская строительная компания «Рико», которая работает на белорусском рынке с начала нулевых. Фирма активно сотрудничала с «Минскэнерго» и «Белэнерго».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Садик построен словенцами «во исполнение принятых обязательств» и по «поручению президента», говорили на открытии. Его называли самым лучшим и передовым объектом в части энергоэффективности в стране. После сдачи сад передали в собственность города, в него ходят около ста детей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Потом шли разговоры о том, что «Рико» хочет построить еще один садик в Минске, но было непонятно — в подарок или за деньги.

Школа от Гуцериева в том же месте

Компания «СертусАвиа», подконтрольная российскому олигарху Михаилу Гуцериеву, строит возле садика «Рико» новую школу. За два года в нее планируется вложить около 12 миллионов долларов. Правда, будет она государственной или частной, пока неясно.


Фото: Павел Добровольский, БелаПАН

Школа возле Дроздов — социальная нагрузка Гуцериева за многовекторный бизнес в Беларуси. Так, олигарх строит горнообогатительный комбинат в Любанском районе, развивает IT-проекты с Виктором Прокопеней, поставляет нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, владеет гостиницей «Ренессанс» в Минске и другими объектами.

Кроме школы, Гуцериев строит храм в Минском районе, а также переделал в свою усадьбу бывшую базу Управделами президента «Красносельское».

Квартиры многодетным от «Газпрома»

В 2015 году «Газпром Трансгаз Беларусь» передал многодетным семьям 30 квартир в доме на улице Острожских в Михалово. Ключи людям вручали в торжественной обстановке с участием чиновников и представителей инвестора.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

30 квартир — социальная нагрузка «Газпрома» за строительство на месте автовокзала «Московский» своего комплекса, который в итоге превратился в долгострой.

Детские сады в районах застройки

В конце 2016 года компания «Топзапэлектро», которая застраивает квартал на Алибегова, создала тут за свой счет детский сад.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Учреждение обошлось инвестору в 1,3 миллиона долларов, но он передал его городу. Поэтому ходить сюда смогут не только дети купивших жилье у «Топзапэлектро», но и другие очередники Юго-Запада.

А осенью 2018 года по такому же принципу нетиповой детский сад в Новой Боровой построила компания «А-100 Девелопмент».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соответственно, сюда смогут ходить не только жители этого квартала, но и очередники из других мест Минского района. Пропорция будет где-то 50 на 50.

***

Как видим, социальная нагрузка для застройщиков — не новое явление. Как правило, она ложится на тех инвесторов, которые получают землю с согласия президента или реализуют крупные проекты.

 
Теги: Минск
 
 
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