Двое молодых глав районов столицы стали зампредами Мингорисполкома. Чем они известны?

Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома. Согласие на их назначение дал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. Читайте, чем известны эти руководители.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня 40-летний глава Фрунзенского района Артем Цуран назначен зампредом Мингорисполкома, курирующим социальную сферу. На прежней должности он работал с октября 2016 года.



Родился в городе Глубокое Витебской области, а позже с семьей переехал в Минск. Окончил педагогический университет имени Максима Танка по специальности «учитель начальных классов» и Академию управления. Был учителем, идеологом на заводе отопительного оборудования, депутатом Мингорсовета, начальником отдела организационно-кадровой работы администрации Фрунзенского района и начальником управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома. В октябре 2016 года был назначен главой самого большого в Минске района — Фрунзенского. Женат, имеет сына и дочь. Живет в обычной многоэтажке в районе метро «Спортивная».

В бытность главой района Артем Цуран запомнился как эффективный, открытый и коммуникабельный руководитель. Чуть больше года назад он дал большое интервью TUT.BY , в котором рассказал о работе, зарплате и кадровой политике.

Глава заводского района Александр Дорохович тоже сегодня стал замом главы Минска. Он будет курировать ЖКХ. На прежней должности Дорохович работал с марта 2016 года.



Родился в деревне Олехновичи Молодечненского района Минской области. В числе прочего работал на Минском подшипниковом заводе, был первым замглавы Ленинского района и советником посольства Беларуси в Казахстане.

В бытность главой района Александр Дорохович тоже запомнился как эффективный руководитель. Особое внимание в числе прочего он уделял спортивным мероприятиям, потому что сам серьезно увлекается несколькими видами спорта.

До сегодняшнего дня социальную сферу и ЖКХ в Мингорисполкоме курировали Игорь Юркевич и Виктор Лаптев.