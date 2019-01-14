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Двое молодых глав районов столицы стали зампредами Мингорисполкома. Чем они известны?
15.01.2019 11:54 — Новости Экономики | Tut.by
Главы Фрунзенского и Заводского района столицы пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома. Согласие на их назначение дал Александр Лукашенко,
Сегодня 40-летний глава Фрунзенского района Артем Цуран назначен зампредом Мингорисполкома, курирующим социальную сферу. На прежней должности он работал с октября 2016 года.
В бытность главой района Артем Цуран запомнился как эффективный, открытый и коммуникабельный руководитель. Чуть больше года назад он дал
Глава заводского района Александр Дорохович тоже сегодня стал замом главы Минска. Он будет курировать ЖКХ. На прежней должности Дорохович работал с марта 2016 года.
В бытность главой района Александр Дорохович тоже запомнился как эффективный руководитель. Особое внимание в числе прочего он уделял спортивным мероприятиям, потому что сам серьезно увлекается несколькими видами спорта.
До сегодняшнего дня социальную сферу и ЖКХ в Мингорисполкоме курировали Игорь Юркевич и Виктор Лаптев.
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Согласие на их назначение дал Александр Лукашенко.
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