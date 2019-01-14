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Лукашенко назначил нового министра транспорта

15.01.2019 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций, об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь-1».


Алексей Авраменко. Фото: baf.by

Алексею Авраменко 41 год. У него два высших образования — он закончил Белорусскую государственную политехническую академию и Академию управления при президенте. Начал работать мастером дорожно-строительного управления, затем перешел в Комитет по автомобильным дорогам при Минтрансе. После этого занимал пост главного специалиста управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор», потом должность главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации в правительстве, после чего был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Последние три года он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Лукашенко назначил уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома.

 
 
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Алексею Авраменко 41 год. Последние три года он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.
 
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