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Лукашенко назначил нового министра транспорта
15.01.2019 12:50 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций, об этом сообщили в эфире телеканала
Алексею Авраменко 41 год. У него два высших образования — он закончил Белорусскую государственную политехническую академию и Академию управления при президенте. Начал работать мастером дорожно-строительного управления, затем перешел в Комитет по автомобильным дорогам при Минтрансе. После этого занимал пост главного специалиста управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор», потом должность главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации в правительстве, после чего был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Последние три года он
Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Лукашенко
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Алексею Авраменко 41 год. Последние три года он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.
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