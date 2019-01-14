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В Минской области - новые руководители райисполкомов
15.01.2019 12:40 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей некоторых райисполкомов в Минской области,
Председателем Вилейского райисполкома станет Олег Бегунец. Ранее он занимал пост первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского райисполкома.
Александр Ломский, который руководил Клецким районом, станет председателем Несвижского райисполкома. Его место займет Анатолий Лодыга — ранее директор ОАО «Тимирязевский» в Копыльском районе.
Виктор Коледа, бывший руководитель Логойского района, отныне возглавит Пуховичский.
Должность председателя Жодинского горисполкома займет Дмитрий Заблоцкий — парламентарий, зампред Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.
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Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей некоторых райисполкомов в Минской области.
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