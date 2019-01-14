В Гомельской области - кадровые перестановки: у трех районов новые руководители

В Гомельской области — кадровые перестановки: у Ветковского, Наровлянского и Рогачевского районов новые руководители, сообщает пресс-служба президента.

Новый руководитель Рогачевского района Виталий Сушко до сегодняшнего назначения занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского райисполкома.

Назначенный в марте прошлого года на должность председателя Наровлянского райисполкома 37-летний Павел Силивончик теперь будет возглавлять Ветковский район. На его место назначен Руслан Смирнов, ранее бывший зампредом Жлобинского райисполкома.