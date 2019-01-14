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Президент назначил нового помощника - инспектора по Гродненской области. Предыдущий - в СИЗО
15.01.2019 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Помощником президента — инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. Соответствующее кадровое решение принял Александр Лукашенко,
Иван Антонович Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района.
До этого назначения был председателем Лиозненского райисполкома.
Напомним, предыдущего помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко в конце мая 2018 года
— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали
5 июня Сергей Ровнейко был освобожден от должности «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».
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