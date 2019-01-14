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Президент назначил нового помощника - инспектора по Гродненской области. Предыдущий - в СИЗО

15.01.2019 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Помощником президента — инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. Соответствующее кадровое решение принял Александр Лукашенко, сообщили в эфире «Беларусь 1».


Иван Лавринович. Фото: «Сцяг перамогi»

Иван Антонович Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района.

До этого назначения был председателем Лиозненского райисполкома.

Напомним, предыдущего помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко в конце мая 2018 года КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый в СИЗО КГБ.

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — так уголовное дело прокомментировал Александр Лукашенко и добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».

5 июня Сергей Ровнейко был освобожден от должности «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

 
 
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Предыдущего помощника президента - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко в конце мая 2018 года КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении...
 
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