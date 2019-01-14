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В Госстандарте назначили нового председателя
15.01.2019 12:50 — Новости Экономики | Tut.by
Новый председатель назначен в Государственном комитете по стандартизации. Такое решение принял сегодня Александр Лукашенко,
Новым председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий, который с 2015-го занимал пост первого зампреда.
Место, по сути, пустовало с сентября — когда предыдущий глава ведомства Виктор Назаренко был освобожден от должности в связи с
Нынешний руководитель, 55-летний Валентин Татарицкий, до этого момента работал в Госстандарте первым заместителем председателя с июня 2015-го.
Родился в деревне Ждановичи (Минская область), в 1968 году окончил Минский радиотехнический институт по специальности «полупроводники и диэлектрики». С 1986-го и в течение 13 лет работал инженером на разных должностях на заводе «Сенсор» Минского производственного объединения «Горизонт» и созданного на его базе научно-производственного комплекса микроэлектроники «Сигнал».
С 1999 года занимал руководящие должности в ОАО «Руденск», а в 2009 его назначили директором. В том же году окончил Академию управления при Президенте по специальности «экономика и управление на предприятии промышленности».
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Место занял 55-летний Валентин Татарицкий, до того занимавший в Госстандарте место первого зампреда.
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