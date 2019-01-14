В Госстандарте назначили нового председателя

Новый председатель назначен в Государственном комитете по стандартизации. Такое решение принял сегодня Александр Лукашенко, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».



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Новым председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий, который с 2015-го занимал пост первого зампреда.

Место, по сути, пустовало с сентября — когда предыдущий глава ведомства Виктор Назаренко был освобожден от должности в связи с переходом на новую работу , в Москву представителем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Нынешний руководитель, 55-летний Валентин Татарицкий, до этого момента работал в Госстандарте первым заместителем председателя с июня 2015-го.

Родился в деревне Ждановичи (Минская область), в 1968 году окончил Минский радиотехнический институт по специальности «полупроводники и диэлектрики». С 1986-го и в течение 13 лет работал инженером на разных должностях на заводе «Сенсор» Минского производственного объединения «Горизонт» и созданного на его базе научно-производственного комплекса микроэлектроники «Сигнал».

С 1999 года занимал руководящие должности в ОАО «Руденск», а в 2009 его назначили директором. В том же году окончил Академию управления при Президенте по специальности «экономика и управление на предприятии промышленности».