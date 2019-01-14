Западные СМИ пишут, что Россия может поглотить Беларусь. Да неужели?

На фоне конфликта Минска и Москвы о налоговом маневре стали популярны версии о том, что Россия готовится присоединить Беларусь. Сразу несколько статей с таким выводом вышли в крупных западных СМИ — Washington Post, Bloomberg, Indepndent и Newsweek.

В новом проекте TUT.BY «Разжевано» мы разбирались, в чем ошибки аналитиков западных СМИ, и почему сторонникам независимости Беларуси рано паниковать.