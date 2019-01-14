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Западные СМИ пишут, что Россия может поглотить Беларусь. Да неужели?

15.01.2019 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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На фоне конфликта Минска и Москвы о налоговом маневре стали популярны версии о том, что Россия готовится присоединить Беларусь. Сразу несколько статей с таким выводом вышли в крупных западных СМИ — Washington Post, Bloomberg, Indepndent и Newsweek.

В новом проекте TUT.BY «Разжевано» мы разбирались, в чем ошибки аналитиков западных СМИ, и почему сторонникам независимости Беларуси рано паниковать.

 
Теги: Минск
 
 
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Сразу несколько крупных западных СМИ выдали тексты о том, что независимость Беларуси под угрозой. С чего они это взяли и почему паниковать рано - в нашем новом...
 
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