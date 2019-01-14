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Определился победитель 12-го Кубка «Роберт Бош» по зимним трековым автогонкам

15.01.2019 13:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Сеть Бош Авто Сервис продолжила многолетнюю традицию поддержки белорусского автоспорта, уже в 12 раз подряд выступив Генеральным партнером 1-го этапа чемпионата Беларуси по трековым автомобильным гонкам. В 2019 году зимние гонки «Горячий лед» отмечают свой 20-летний юбилей. Старт этому знаковому сезону дал традиционный Кубок «Роберт Бош», участники которого собрались 13 января на стадионе «Заря» в Боровой.

За приз Генерального партнера чемпионата — сети Бош Авто Сервис — вели борьбу лучшие пилоты Беларуси: Александр Сачук, Николай Шерый, Екатерина Турок, Антон Кончиц, Савелий Пустоход, Михаил Гайдук и другие. Победителем в финальном заезде шести сильнейших гонщиков стал Андрей Муравейко на его легендарном «Запорожце». Второе и третье места заняли Антон Кончиц и Михаил Гайдук. Кубок «Роберт Бош» 2019 года стал уже вторым в карьере Андрея.

«Приятно начать такой значимый для всех участников «Горячего льда» юбилейный сезон с победы в борьбе за обладание Кубком «Роберт Бош». Это трофей, который мечтает получить в свою коллекцию каждый белорусский гонщик, и очень здорово было повторить этот успех на старте нового сезона. Я благодарен сети Бош Авто Сервис за такую возможность. Спасибо всем, с кем мы сегодня делили трассу, за честную борьбу и интересные заезды, буду рад встретиться с ними на следующих этапах», – отметил Андрей Муравейко.

Призеры финального заезда получили ценные подарки и призы от Генерального партнера соревнований – сети Бош Авто Сервис.

«Бош Авто Сервис с удовольствием поддерживает проведение зимних трековых автогонок «Горячий лед». Открывать юбилейный сезон Кубком «Роберт Бош» — большая честь для нашей компании и еще одна возможность подарить всем, и зрителям, и участникам настоящий праздник автоспорта. Хочется искренне поздравить всех призеров и особенно победителя Кубка с заслуженными наградами и пожелать им удачи на предстоящих этапах», — отметил эксперт по развитию сети Бош Авто Сервис в Республике Беларусь Вячеслав Савич.

Специальными гостями стартового этапа чемпионата «Горячий лед» стали обладатель первого чемпионского титула в зимних трековых гонках «Горячий лед» Андрей Погоцкий и ветеран белорусского автоспорта Евгений Кожарский.

Чемпионат Беларуси по трековым автомобильным гонкам продолжается. Впереди еще три этапа, которые состоятся 27 января, 10 февраля и 24 февраля.

Напомним, что ежегодные зимние трековые гонки «Горячий лед» проходят в Беларуси с 1999 года, а победители первого этапа традиционно становятся обладателями Кубка «Роберт Бош». Компания Bosch — ведущий мировой производитель автокомпонентов и диагностического оборудования — является Генеральным партнером соревнований по трековым автомобильным гонкам (в том числе «Горячий лед») с 2007 года.

 
 
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Сеть Бош Авто Сервис продолжила многолетнюю традицию поддержки белорусского автоспорта, уже в 12 раз подряд выступив Генеральным партнером 1-го этапа чемпионата...
 
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