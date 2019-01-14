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В сельхозорганизациях готовят технику к полевым работам
15.01.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Сельскохозяйственные машины и оборудование отработали в сезон полевых работ и теперь сами нуждаются во внимании. От исправности техники зависит их долговечность и эффективность использования в наступившем году.
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> Сельскохозяйственные машины и оборудование отработали в сезон полевых работ и теперь сами нуждаются во внимании. От исправности техники зависит их...
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