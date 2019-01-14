В сельхозорганизациях готовят технику к полевым работам

Сельскохозяйственные машины и оборудование отработали в сезон полевых работ и теперь сами нуждаются во внимании. От исправности техники зависит их долговечность и эффективность использования в наступившем году.

Примером хозяйского подхода может служить СП «Дриссенский». Здесь порядок и в мастерских, и на мехдворе. Техника поставлена на хранение с соблюдением требований ГОСТа.

Нельзя работать спустя рукава – весной все недоделки проявятся и скажутся на сроках и качестве посевной и уборки, — уверены в сельхозпредприятии. Машины работают в трудных условиях, стоят недешево, поэтому важно сберечь каждую единицу.

В мастерских, оборудованных всем необходимым для выполнения сварочных, слесарных и регулировочных работ, полным ходом идет текущий и капитальный ремонт. За каждым механизатором закреплена техника, запчасти доставляются по мере необходимости. Наиболее сложные работы доверены умельцам райагросервиса.

— Мы знаем цену технике, поэтому из уборочной страды стараемся выходить с минимальными потерями. Больше всего «страдают» агрегаты, связанные с обработкой почвы, например, дискатор АД-600 «Рубин», борона дисковая тяжелая БДТ-7, — рассказал заведующий машинным двором Денис Демидов. Несмотря на молодость, он в сезон всегда — за штурвалом комбайна.

Строго соблюдаются правила техники безопасности. Созданы бытовые условия для работников – отапливаемые мастерские, комната отдыха и приема пищи, раздевалки.

Среди опытных профессионалов в сельхозпредприятии много молодежи. Недавно начали свой трудовой путь и уже зарекомендовали себя главный инженер Сергей Лагун, заведующий мастерскими Илья Журавлев. Всегда готов поделиться опытом передовик сельхозпредприятия водитель Владимир Шумский. Здесь помнят главное правило: как технику зимой подготовишь, так весной её и используешь.

Ксения ТОМАШЕВИЧ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Д. Демидов и В. Шумский.

Фото автора.

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