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Первая криптобиржа открыта в Беларуси
15.01.2019 15:18 — Новости Экономики | БДГ
Платформу для торговли криптовалютой запустили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Специально для этого в Парке высоких технологий была зарегистрирована Currency.com.
Белорусские граждане на платформе смогут продавать цифровую валюту на территории Беларуси. Есть возможность инвестировать в традиционные финансовые инструменты (доллары, евро, российские, белорусские рубли) с помощью криптовалют.
Также Currency.com будет оказывать компаниям услуги по выпуску ICO (initial coin offering) и TSO (tokenised securities offering) для проектов, одобренных советом стартапа. Это означает, что абсолютно любая компания сможет выпустить собственные токены или токенизированные активы и начать котировать их на бирже. Это даст возможность предприятиям использовать альтернативный источник финансирования, а не только банковские кредиты, выпуск облигаций или выход на IPO, передает
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Платформу для торговли криптовалютой запустили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Специально для этого в Парке высоких технологий была...
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