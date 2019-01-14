Первая криптобиржа открыта в Беларуси

Платформу для торговли криптовалютой запустили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева. Специально для этого в Парке высоких технологий была зарегистрирована Currency.com.

Белорусские граждане на платформе смогут продавать цифровую валюту на территории Беларуси. Есть возможность инвестировать в традиционные финансовые инструменты (доллары, евро, российские, белорусские рубли) с помощью криптовалют.