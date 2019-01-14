ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей - главе МИД Австрии: Мы можем многого достичь в укреплении позитива наших отношений с ЕС

15.01.2019 15:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двусторонние отношения Беларуси и Австрии помогут в укреплении позитивной атмосферы отношений республики с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время встречи с Федеральным министом по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.




— Ваш визит очень важен для наших двусторонних отношений. Я помню, как несколько лет назад, бывший глава МИД Себастьян Курц пригласил меня с официальным визитом посетить Австрию. Это было в 2014 году, наша страна тогда находилась под санкциями со стороны Евросоюза, и это был очень смелый шаг с его стороны. Я это очень ценю, я считаю, что этот шаг и другие шаги с австрийской стороны внесли свою лепту в улучшение отношений между Евросоюзом и Беларусью, — сказал Владимир Макей своей коллеге из Австрии.

Глава МИД Беларуси также отметил, что новый посол Австрии в Беларуси полна энтузиазма по поводу развития белорусско-австрийских отношений.


— Вместе мы можем многого достичь, как в двусторонних отношениях, так и в укреплении позитивной атмосферы наших отношений с Евросоюзом. Это очень важно для нас, особенно сейчас, когда ситуация в нашем регионе не улучшается, а продолжает вызывать серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся конфронтацией, — заявил Макей.

Напомним, последние разногласия в визовых переговорах возникли вокруг позиции Польши, которая хотела бы иметь больше консулов в своих диппредставительствах в Беларуси и включила этот вопрос в переговоры по визам. Минск такой необходимости не видит, как и связи этой темы с визовой. Из-за большего числа долгосрочных виз работы у консулов должно стать меньше, а не больше, говорят в МИД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси проводит встречу с Федеральным министом по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первая криптобиржа открыта в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика