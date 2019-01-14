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Макей - главе МИД Австрии: Мы можем многого достичь в укреплении позитива наших отношений с ЕС
15.01.2019 15:42 — Новости Экономики | Tut.by
Двусторонние отношения Беларуси и Австрии помогут в укреплении позитивной атмосферы отношений республики с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время встречи с Федеральным министом по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.
Глава МИД Беларуси также отметил, что новый посол Австрии в Беларуси полна энтузиазма по поводу развития белорусско-австрийских отношений.
— Вместе мы можем многого достичь, как в двусторонних отношениях, так и в укреплении позитивной атмосферы наших отношений с Евросоюзом. Это очень важно для нас, особенно сейчас, когда ситуация в нашем регионе не улучшается, а продолжает вызывать серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся конфронтацией, — заявил Макей.
Напомним, последние разногласия в визовых переговорах возникли вокруг позиции Польши, которая
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Глава МИД Беларуси проводит встречу с Федеральным министом по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.
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