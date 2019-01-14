Макей - главе МИД Австрии: Мы можем многого достичь в укреплении позитива наших отношений с ЕС

Двусторонние отношения Беларуси и Австрии помогут в укреплении позитивной атмосферы отношений республики с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время встречи с Федеральным министом по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль.







— Ваш визит очень важен для наших двусторонних отношений. Я помню, как несколько лет назад, бывший глава МИД Себастьян Курц пригласил меня с официальным визитом посетить Австрию. Это было в 2014 году, наша страна тогда находилась под санкциями со стороны Евросоюза, и это был очень смелый шаг с его стороны. Я это очень ценю, я считаю, что этот шаг и другие шаги с австрийской стороны внесли свою лепту в улучшение отношений между Евросоюзом и Беларусью, — сказал Владимир Макей своей коллеге из Австрии.

Глава МИД Беларуси также отметил, что новый посол Австрии в Беларуси полна энтузиазма по поводу развития белорусско-австрийских отношений.

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— Вместе мы можем многого достичь, как в двусторонних отношениях, так и в укреплении позитивной атмосферы наших отношений с Евросоюзом. Это очень важно для нас, особенно сейчас, когда ситуация в нашем регионе не улучшается, а продолжает вызывать серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся конфронтацией, — заявил Макей.

Напомним, последние разногласия в визовых переговорах возникли вокруг позиции Польши, которая хотела бы иметь больше консулов в своих диппредставительствах в Беларуси и включила этот вопрос в переговоры по визам. Минск такой необходимости не видит, как и связи этой темы с визовой. Из-за большего числа долгосрочных виз работы у консулов должно стать меньше, а не больше, говорят в МИД .