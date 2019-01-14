Лукашенко: Не хочет Литва сотрудничать - обойдемся, у нас масса вариантов

У Минска есть масса вариантов, если Литва не хочет сотрудничать из-за разногласий по БелАЭС, заявил Алексндр Лукашенко, назначая Валерия Барановского новым послом Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны выстраивать добрососедские отношения с этой страной, если она этого хочет.

— Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения — пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят — я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся. Тем более что наше основное торгово-экономическое сотрудничество лежит на юге, юго-западе, юго-востоке.

Президент в этом плане заявил о необходимости по-настоящему выстраивать логистику до Одессы.

— Порт Одессы открыт для нас. И мы можем на том направлении использовать этот порт. Что касается западного направления, так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции… Это просто какая-то безглуздица. Зачем наматывать эту атомную станцию?!

Лукашенко подчеркнул, что АЭС все равно будет построена, потому что это в интересах Беларуси.

— Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции. Поэтому еще Беларусь Литве очень пригодится. И то, что сейчас там творят политики, я не думаю, что литовский народ их поддерживает. Никакой опасности для Литвы наша станция не представляет. Мы же сами чернобыльская республика. Что, мы сами не понимаем, что станция должна быть безопасной?

Тем не менее, президент считает, что с Литвой необходимо выстраивать отношения, потому что «Господь нам предопределил жить вместе».

«Надо делать все прозрачно, не прогибаться ни под кого», — добавил белорусский лидер.

При назначении Барановского глава МИД Владимир Макей обратил внимание, что ранее тот уже работал на должности советника-посланника в Литве, знает ситуацию в этой стране и многих людей. Кроме того, новый посол получил значительный опыт, работая до настоящего времени в должности начальника управления внешней политики Администрации президента.

Назначая Игоря Фисенко новым послом Беларуси во Франции, Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна заинтересована в расширении контактов с Францией, прежде всего в экономической сфере.

— Не скажу, что там высочайший уровень нашего сотрудничества, но все-таки [бывший посол Павел] Латушко был там заметен. Можно так сказать. И есть даже конкретные направления в экономике. Нас интересует прежде всего экономика.

Владимир Макей охарактеризовал Фисенко как дипломата, имеющего опыт работы за рубежом, очень профессионального и исполнительного человека. Министр привел в пример результаты его работы на посту начальника главного консульского управления МИД. «Убежден, что он сможет далее продвинуть то позитивное начало, которое заложено Латушко», — сказал Макей.