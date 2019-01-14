Российский «Ренессанс» хорошо заработает на комиссии «Евроопта»

ЗАО «Евроопт» сообщило о заключении соглашения об оказании инвестиционных (посреднических) услуг с кипрской компаний Renaissance Securities Limited. Информация об этом размещена на едином портале финансового рынка. Фактически компания российского олигарха Михаила Прохорова стала для компании основным брокером.



Брокер — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем ценных бумаг. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных. Фото: financialnigeria.com

Сумма сделки составляет 47 млн долларов.

В самой компании пояснили TUT.BY, что ЗАО «Евроопт» является эмитентом облигаций и вынужден обнародовать информацию обо всех крупных сделках. При этом вышеупомянутое соглашение не предполагает предоставления какого-либо финансирования со стороны Renaissance Securities Limited в пользу ЗАО «Евроопт» и в настоящий момент находится на стадии согласования сторонами, отметили в белорусской компании.

В феврале 2017 года ЗАО «Евроопт» разместило облигации на 8 млн долларов. Ставка дохода фиксированная и равна 10,5% годовых. Срок обращения облигаций — 5 лет.

Де-юре ЗАО «Евроопт» не имеет никакого отношения к одноименной магазинной сети и управляющей ею компании «Евроторг». ЗАО «Евроопт» называет ритейлера «ключевым партнером». «Евроторг» выступает поручителем по облигациям «Евроопта». Основным видом деятельности эмитента облигаций являются сдача в аренду собственного недвижимого имущества, производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг технического надзора за строительством и услуг по проведению электрофизических измерений на объектах, следовало из проспекта эмиссии. Согласно этому же документу, основным акционером ЗАО «Евроопт» (99%) является кипрская компания Aletrad 2001 trading limited.

Renaissance Securities Limited аффилирована с российской инвестиционной компанией «Ренессанс Капитал», которую контролируют структуры российского миллиардера Михаила Прохорова. «Ренессанс капитал» неоднократно работал с «Еврооптом» и «Евротогом». В частности, в 2017 году «Евроторг» разместил еврооблигации на 350 млн долларов на международной бирже. «Ренессанс Капитал» был букраннером данного выпуска.

Недавно ирландская компания Bonitron, созданная для размещения еврооблигаций «Евроторга», опубликовала программу досрочного выкупа бумаг в январе-феврале 2019 года. В настоящее время остаются непогашенными евробонды на 340 млн долларов, из которых бумаги на 32 млн долларов принадлежат «Евроторгу».

Планируемая максимальная сумма выкупа еврооблигаций составит 30 млн долларов.

«Евроторг» заключил соглашение об инвестиционных услугах с Renaissance Securities Limited, в соответствии с которым компания Прохорова будет выполнять от имени белорусского ритейлера заказы на покупку еврооблигаций на открытом рынке или по частному соглашению.