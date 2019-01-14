ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский «Ренессанс» хорошо заработает на комиссии «Евроопта»

15.01.2019 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ЗАО «Евроопт» сообщило о заключении соглашения об оказании инвестиционных (посреднических) услуг с кипрской компаний Renaissance Securities Limited. Информация об этом размещена на едином портале финансового рынка. Фактически компания российского олигарха Михаила Прохорова стала для компании основным брокером.


Брокер — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем ценных бумаг. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных. Фото: financialnigeria.com

Сумма сделки составляет 47 млн долларов.

В самой компании пояснили TUT.BY, что ЗАО «Евроопт» является эмитентом облигаций и вынужден обнародовать информацию обо всех крупных сделках. При этом вышеупомянутое соглашение не предполагает предоставления какого-либо финансирования со стороны Renaissance Securities Limited в пользу ЗАО «Евроопт» и в настоящий момент находится на стадии согласования сторонами, отметили в белорусской компании.

В феврале 2017 года ЗАО «Евроопт» разместило облигации на 8 млн долларов. Ставка дохода фиксированная и равна 10,5% годовых. Срок обращения облигаций — 5 лет.

Де-юре ЗАО «Евроопт» не имеет никакого отношения к одноименной магазинной сети и управляющей ею компании «Евроторг». ЗАО «Евроопт» называет ритейлера «ключевым партнером». «Евроторг» выступает поручителем по облигациям «Евроопта». Основным видом деятельности эмитента облигаций являются сдача в аренду собственного недвижимого имущества, производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг технического надзора за строительством и услуг по проведению электрофизических измерений на объектах, следовало из проспекта эмиссии. Согласно этому же документу, основным акционером ЗАО «Евроопт» (99%) является кипрская компания Aletrad 2001 trading limited.

Renaissance Securities Limited аффилирована с российской инвестиционной компанией «Ренессанс Капитал», которую контролируют структуры российского миллиардера Михаила Прохорова. «Ренессанс капитал» неоднократно работал с «Еврооптом» и «Евротогом». В частности, в 2017 году «Евроторг» разместил еврооблигации на 350 млн долларов на международной бирже. «Ренессанс Капитал» был букраннером данного выпуска.

Недавно ирландская компания Bonitron, созданная для размещения еврооблигаций «Евроторга», опубликовала программу досрочного выкупа бумаг в январе-феврале 2019 года. В настоящее время остаются непогашенными евробонды на 340 млн долларов, из которых бумаги на 32 млн долларов принадлежат «Евроторгу».

Планируемая максимальная сумма выкупа еврооблигаций составит 30 млн долларов.

«Евроторг» заключил соглашение об инвестиционных услугах с Renaissance Securities Limited, в соответствии с которым компания Прохорова будет выполнять от имени белорусского ритейлера заказы на покупку еврооблигаций на открытом рынке или по частному соглашению.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Евроопт» сообщило о заключении соглашения об оказании инвестиционных (посреднических) услуг с кипрской компаний Renaissance Securities Limited.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Не хочет Литва сотрудничать - обойдемся, у нас масса вариантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика