|
Российский «Ренессанс» хорошо заработает на комиссии «Евроопта»
15.01.2019 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
ЗАО «Евроопт» сообщило о заключении соглашения об оказании инвестиционных (посреднических) услуг с кипрской компаний Renaissance Securities Limited. Информация об этом
Сумма сделки составляет 47 млн долларов.
В самой компании пояснили TUT.BY, что ЗАО «Евроопт» является эмитентом облигаций и вынужден обнародовать информацию обо всех крупных сделках. При этом вышеупомянутое соглашение не предполагает предоставления какого-либо финансирования со стороны Renaissance Securities Limited в пользу ЗАО «Евроопт» и в настоящий момент находится на стадии согласования сторонами, отметили в белорусской компании.
В феврале 2017 года ЗАО «Евроопт»
Де-юре ЗАО «Евроопт» не имеет никакого отношения к одноименной магазинной сети и управляющей ею компании «Евроторг». ЗАО «Евроопт» называет ритейлера «ключевым партнером». «Евроторг»
Renaissance Securities Limited аффилирована с российской инвестиционной компанией «Ренессанс Капитал», которую контролируют структуры российского миллиардера Михаила Прохорова. «Ренессанс капитал» неоднократно работал с «Еврооптом» и «Евротогом». В частности, в 2017 году «Евроторг»
Недавно ирландская компания Bonitron, созданная для размещения еврооблигаций «Евроторга», опубликовала программу досрочного выкупа бумаг в январе-феврале 2019 года. В настоящее время остаются непогашенными евробонды на 340 млн долларов, из которых бумаги на 32 млн долларов принадлежат «Евроторгу».
Планируемая максимальная сумма выкупа еврооблигаций составит 30 млн долларов.
«Евроторг» заключил соглашение об инвестиционных услугах с Renaissance Securities Limited, в соответствии с которым компания Прохорова будет выполнять от имени белорусского ритейлера заказы на покупку еврооблигаций на открытом рынке или по частному соглашению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Евроопт» сообщило о заключении соглашения об оказании инвестиционных (посреднических) услуг с кипрской компаний Renaissance Securities Limited.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)