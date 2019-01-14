Силуанов о необходимости «глубокой интеграции»: Давать субсидии предприятиям чужой страны странно

Договор о создании Союзного государства с Беларусью необходимо актуализировать и Россия к этому готова. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает interfax.by со ссылкой на РБК ТВ.

«Сейчас создана рабочая группа, мы должны посмотреть на текст Союзного договора где-то, возможно, предложить его актуализировать», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг спора Минска и Москвы о компенсации за налоговый маневр в ТЭК.

Именно эта тема в последнее время вышла на первое место в повестке двусторонних отношений. В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусской стороны, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $ 400 млн, исходя из цены за нефть на уровне $ 70 за баррель. За период 2019—2024 годов Минск оценивает издержки на уровне $ 10,5 млрд.

Александр Лукашенко в преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре заявил, что Россия обещала Беларуси компенсировать потери от налогового маневра. Однако в Москве опровергли это заявление. Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения своего налогового законодательства, говорил Силуанов. «Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ», — отмечал он.

Между тем, руководство правительства России в середине декабря заявило о готовности «субсидировать Беларусь» в случае, если Минск пойдет на ответные шаги, в частности, выполнение всех положений Союзного договора, говорил Силуанов. По итогам переговоров Путина и Лукашенко 25 декабря Силуанов сказал, что стороны договорились о создании рабочей группы, которая «будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».

«Мы уже говорили о том, что у нас с одной стороны есть договор о создании Союзного государства. С другой стороны, в последние годы движение по пути создания Союзного государства затормозилось и практически не реализовывалось», — сказал Силуанов в интервью РБК.

Он подчеркнул, что Россия «помогает и будет помогать» своему соседу и союзнику. «В чем разногласия? Мы сейчас проводим налоговые изменения, в первую очередь связанные с нефтянкой, создаем условия, чтобы стимулировать нефтеперерабатывающие предприятия модернизировать свое производство. (. .) Они говорят: дайте нашим предприятиям и нашему бюджету такие же субсидии, какие вы своим даете», — напомнил Силуанов суть противоречий.

По его словам, мнение о том, что Россия в этом споре хочет «повлиять на решение интеграционных вопросов, каких-то политических проблем» — абсолютно не верно.

«Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору», — сказал первый вице-премьер. «Надо весь комплекс вопросов смотреть, а не только это — дайте нам субсидии, и все. Мы говорим — давайте обновим договор, но если мы строим Союзное государство, принципы должны выполняться. Нельзя выхватывать отдельные элементы», — отметил Силуанов.

Он добавил, что Россия по-прежнему сохраняет поддержку белорусской экономике в виде кредитов, беспошлинных поставок нефти и льготной цены на газ. «Это миллиарды долларов ежегодно», — сказал российский чиновник.

По его мнению, белорусским партнерам «нужно немножко охладиться, посмотреть более широко на сложившуюся ситуацию, сесть и выработать совместные решения».