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В ЖК «Лазурит» в продажу поступили квартиры всех восьми секций. Самая дешевая квартира — $43 тысячи, самая дорогая — $590 тысяч
15.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
ЖК «Лазурит» интересен покупателям и своим расположением, и планировками квартир. И, если в октябре
ЖК «Лазурит» расположен в Центральном районе Минска на пересечении пр-та Победителей и ул. Нарочанской. Общая площадь занимаемой территории — 5,8 га.
Комплекс представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».
В состав жилого комплекса входят:
— трехсекционный 15–17–19-этажный жилой дом (в том числе 13–15–17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;
— 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;
— трехсекционный 15–17–19-этажный жилой дом (в том числе 13-15–17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;
— подземная 2-этажная гараж-стоянка.
Согласно проекту, в доме предусмотрена возможность объединения кухни с жилой комнатой в единое пространство. В ряде квартир в зависимости от площади дополнительно предусмотрены гостевые санузлы. Жилые помещения сдаются без чистовой отделки.
На
В 4-й и 5-й секциях на 32-33-м этажах расположены двухэтажные пентхаусы общей площадью 386,14 кв.м (жилая — 280 кв.м). Стоимость квадратного метра здесь составляет Br3281/кв.м, а это значит, что стоимость всей квартиры составит Br1 млн 266 тысяч рублей (или $589 тысяч по актуальному курсу Нацбанка).
При этом в этой же 4-й секции расположена и самая дешевая квартира. Она расположена на 1-м этаже дома, ее площадь 25,56 кв.м, а стоимость 1 квадратного метра составляет Br3660 ($1690 по курсу Нацбанка). Стоимость всей квартиры — около $43 тысяч.
Есть квартиры пониженной стоимости. Они расположены в 1-й секции комплекса. Здесь это двухкомнатные квартиры, цена квадратного метра в которых составляет Br2600 (против Br2729 других двухкомнатных квартир). Это связано с близко расположенной к дому поликлиникой, окна которой находятся всего лишь в 15 метрах от окон этих объектов недвижимости.
Стоимость одного парковочного места составляет Br25.157 ($11.700 по актуальному курсу Нацбанка). Как пояснили журналисту Realt.by в отделе продаж, в стоимость парковочного места входит не только цена тех 12 кв.м, которые выделены для стоянки одного автомобиля, но и площадь проездов и технических помещений паркинга.
Также в УКС «Мингорисполкома» уточнили, что из 878 квартир комплекса сейчас задекларированы около 80%: куплено около 250 квартир, остальные 628 квартир выставлены на продажу. В целом «объект строится, дольщики идут, договоры заключаются».
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В ЖК «Лазурит» в продажу поступили квартиры всех восьми секций. Самая дешевая квартира — $43 тысячи, самая дорогая — $590 тысяч
ЖК «Лазурит» интересен покупателям и своим расположением, и планировками квартир. И, если в октябре на продажу были выставлены объекты в первых четырех секциях...
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