В ЖК «Лазурит» в продажу поступили квартиры всех восьми секций. Самая дешевая квартира — $43 тысячи, самая дорогая — $590 тысяч

На сайте «Лазурита» можно посмотреть планировки квартир всех 8 секций. Сейчас в продажу поступили объекты в последних 5 секциях (с 4-й по 8-ю).

В 4-й и 5-й секциях на 32-33-м этажах расположены двухэтажные пентхаусы общей площадью 386,14 кв.м (жилая — 280 кв.м). Стоимость квадратного метра здесь составляет Br3281/кв.м, а это значит, что стоимость всей квартиры составит Br1 млн 266 тысяч рублей (или $589 тысяч по актуальному курсу Нацбанка).

При этом в этой же 4-й секции расположена и самая дешевая квартира. Она расположена на 1-м этаже дома, ее площадь 25,56 кв.м, а стоимость 1 квадратного метра составляет Br3660 ($1690 по курсу Нацбанка). Стоимость всей квартиры — около $43 тысяч.

Есть квартиры пониженной стоимости. Они расположены в 1-й секции комплекса. Здесь это двухкомнатные квартиры, цена квадратного метра в которых составляет Br2600 (против Br2729 других двухкомнатных квартир). Это связано с близко расположенной к дому поликлиникой, окна которой находятся всего лишь в 15 метрах от окон этих объектов недвижимости.