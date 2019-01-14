В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследования НИИМосстрой доказали эффективность однослойного утепления В строительной отрасли бытует мнение, что увеличение количества слоев теплоизоляции положительно сказывается на снижение теплопотерь. Однако это не более чем...

В строительной отрасли бытует мнение, что увеличение количества слоев теплоизоляции положительно сказывается на снижение теплопотерь. Однако это не более чем миф. В НИИМосстрой провели исследования, которые доказали преимущества и выгоду минимизации слоев теплоизоляции. В современных условиях экономия ресурсов становится все более актуальной. В том числе это может быть применимо и к монтажу теплоизоляции. Например, в холодных регионах двухслойное утепление с использованием плит толщиной 100 миллиметров вместо четырехслойного по 50 миллиметров не отражается на эффективности теплозащиты, однако позволяет ускорить процесс монтажа, улучшает его качество и сокращает материальные затраты. Эффективность минимизации слоев и была доказана в НИИМосстрой. В климатической камере НИИМосстрой были проведены специальные испытания, во время которых исследовали и проанализировали шесть фрагментов стен, утепленных плитами ROCKWOOL СКАНДИК.Теплоизоляция в конструкциях была смонтирована с различным количеством плит, в три слоя и в один. Оба варианта утепления также имели три варианта зазора между плит. Без зазора, причем места стыковки соседних плит каждого нижерасположенного слоя перекрывались плитами последующего, с зазором в 2 миллиметра и с зазором в 5 миллиметров. То есть во всех этих трех парах различалось только качество монтажа. В итоге результаты эксперимента доказали следующее.Во-первых, однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждениях, равнозначны по своей эффективности. Во-вторых, наличие зазоров между соседними плитами утеплителя до 2 миллиметров практически не влияет на теплоизоляцию. В-третьих, наличие зазоров между плитами в 5 миллиметров существенно снижает теплозащиту конструкции как при однослойном, так и при многослойном утеплении.В большинстве строительных конструкций ширина шва до 2 миллиметров считается допустимой и фигурирует в нормативах, например, при монтаже навесных фасадных систем, а также при утеплении плоских кровель. Это связано с тем, что конвекция воздуха при такой ширине шва не является интенсивной, поэтому она не фиксируется тепловизором как мостик холода. Такая закономерность была выявлена во время исследования конструкции навесной фасадной системы с однослойным и двухслойным утеплением при условии соблюдения ширины шва.Поэтому данный принцип может быть использован и распространен и на иные строительные конструкции, где в качестве утеплителя используются теплоизоляционные плиты их каменной ваты, в том числе на конструкции крыш и мансард с различными уклонами. Скатные, плоские и прочие конструкции. Можно сделать вывод, что применение плит из каменной ваты толщиной 100 миллиметров и более выгоднее и эффективнее, чем плит толщиной 50 миллиметров.В этом случае снижаются материальные затраты и трудозатраты при подготовке и монтаже, сокращаются отрезки материала во время работы, легче выявить дефекты при монтаже. Также утеплитель толщиной 100 миллиметров и более в меньшей степени подвержен прогибам и лучше удерживается в каркасе, что особенно актуально при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности.www.rockwool.ru