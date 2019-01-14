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Практический семинар: " Принципы определения категорий и требования к структуре расчета с использованием изменений № 1 и № 2 к ТКП 474"
15.01.2019 13:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
22 января 2019 года
г. Минск, ул. Некрасова, д.5
Институт "Белкоммунпроект"
Регистрация 10.30. Начало 11:00
Пресс-релиз
Соответствующий уровень пожарной безопасности процессов, связанных с обращением в них горючей пыли, преимущественно обеспечивается результатам определения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно действующим в Республике Беларусь требованиям ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
Категории присваиваются помещениям (пожарным отсекам), зданиям и наружным установкам классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3.
Модернизация старых и внедрение новых технологических процессов сегодня ставит проектировщика перед сложной задачей безошибочного определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Для поиска ответов на наболевшие в практике категорирования вопросы унитарное предприятие "ИвентМедиа" проводит семинар. Основной целью нашего семинара является обмен практическим опытом в области по взрывопожарной и пожарной опасности с конкретными примерами и аргументированным экспертным мнением.
На семинаре будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, включающие в себя:
1. Принципы определения категорий и требования к структуре расчета, оформлению, обоснованию справочной информации, необходимой для осуществления расчета.
2. Что является пожарной нагрузкой? Где брать сведения о пожарной нагрузке? Какие объекты (помещения, сооружения, здания) категорируются? Алгоритмы категорирования объектов.
3. Типичные ошибочные случаи при категорировании технологического оборудования как замкнутого объема, при определении категории наружной установки, сельскохозяйственного объекта. Сценарии расчета с отсутствием подробной информации по составу горючего вещества, с обоснованием времени выхода горючего вещества из аппарата в объем помещения.
4. Практика использования изменений № 1 и № 2 к ТКП 474 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
5. Примеры расчета категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Семинар платный. В стоимость входит: раздаточный материал, кофе-пауза и возможность индивидуальных консультаций.
Для участия необходимо: заполнить заявку и выслать на e-mail: info@eventmedia.by или по тел./факсу: (017) 221-02-25/28 справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, и
(029) 610-03-35 – Алексей, (029) 683-74-79, (033)383-74-71) – Лилия Борисовна
С уважением, директор УП "ИвентМедиа" Урбан Л.Б.
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Практический семинар: " Принципы определения категорий и требования к структуре расчета с использованием изменений № 1 и № 2 к ТКП 474"
22 января 2019 годаг. Минск, ул. Некрасова, д.5Институт "Белкоммунпроект"Регистрация 10.30. Начало 11:00Пресс-релизСоответствующий уровень пожарной безопасности...
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