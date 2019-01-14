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Россия как ключевой рынок для Viessmann
15.01.2019 14:12 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Генеральный директор компании Виссманн рассказал об итогах 20-летней работы компании в России. О приросте продаж, о доле в глобальном бизнесе и о перспективах развития. В 2018 году торговое представительство Viessmann в России отметило свое 20-летие. За прошедшие годы компании удалось добиться значительного успеха. Ее продукция приобрела широкую известность в России и подтвердила среди российских потребителей репутацию надежного производителя. В 2017 году в Липецкой особой экономической зоне заработал завод промышленных водогрейных котлов Viessmann, который по праву считается одним из самых современных и высокотехнологичных производств Viessmann Group в мире. Об истории компании, её успехах и планах на будущее рассказал Мариус Шуберт, генеральный директор компании Виссманн. На вопрос, с чего все начиналось и какой путь прошла компания за эти 20 лет, он ответил следующее.
Поставки оборудования Viessmann в Россию начались значительно раньше. Как показывает статистика сервисной службы, сегодня встречаются бесперебойно работающие котлы, поставленные непосредственно из Германии в начале 1990-х. В 1995 году мы открыли представительство в Москве, а 1998-й, это год основания компании Виссманн. За время своего существования в России, с 1998 года, фирма пережила не один кризис и всегда оставалась на рынке одним из ведущих поставщиков теплового оборудования, выполняя свои обязательства перед партнёрами.
На вопрос, в каких городах России представлена сегодня компания Viessmann, последовал такой ответ. По мере того как увеличивался спрос на нашу продукцию, мы открывали новые представительства в крупных городах России. Сейчас, помимо центрального офиса в Москве, у нас есть филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Казани и с лета 2017 года в Липецке.
Далее его спросили, какое место занимает Россия в глобальном бизнесе компании, и он ответил, что значимое. Россия является одним из пяти стратегически важных мировых рынков для Viessmann, наряду с Китаем, где компания также имеет собственное производство, а также США, Канадой и Великобританией. В общей сложности на долю экспорта и продаж зарубежных филиалов сейчас приходится 56 процентов оборота компании Viessmann Group.
В развитие этого вопроса последовал вот какой. Viessmann поставляет продукцию во многие страны бывшего СССР. Есть ли различие между рынками этих стран и российским. Генеральный директор ответил, что в России самый большой объем продаж по группе Viessmann, который абсолютно не сравним с объемом поставок в страны СНГ.
Какая продукция Viessmann наиболее востребована на российском рынке? Чем он отличается от европейского? В России мы видим те же тенденции, что и в Европе, хоть и с некоторым опозданием. Постепенно растет спрос и на конденсационные котлы. В Западной Европе мы сейчас продаем только их, поскольку установка традиционных котлов до 400 киловатт запрещена законодательно из-за низкой энергоэффективности. Российские потребители тоже начинают понимать, что конденсационная техника более выгодна в эксплуатации.
По нашим расчетам, разница в стоимости между конденсационным и обычным газовым котлом окупается за два или за два с половиной года, после чего пользователь получает уже чистую экономию. По мере роста цен на энергоносители выгода от использования конденсационного оборудования становится всё более ощутимой.
Есть ли в современной России спрос на энергоэффективные решения и ВИЭ, на тепловые насосы, солнечные коллекторы? Спрос есть, но пока он не очень высок. В вопросах энергосбережения, на мой взгляд, очень многое зависит от законодательства и государственной поддержки. В Россию мы тоже поставляем некоторые модели тепловых насосов, несмотря на то, что спрос на них здесь пока небольшой.
Как можно охарактеризовать ситуацию по продажам промышленного оборудования? Продажи промышленных котлов в России значительно опережают европейские показатели и даже превосходят наши собственные ожидания. Россия большая страна со множеством климатических зон, и на такое оборудование всегда есть высокий спрос. Именно поэтому было принято решение о запуске производства промышленных котлов в Липецке, которое работает с 2017 года.
Расскажите, пожалуйста, о заводе в Липецке. Чего уже удалось достичь с его помощью, какие планы осуществляются в данный момент? Локализация производства в Липецке связана с увеличением спроса на продукцию российского производства. Мы стремимся предоставить нашим партнерам и клиентам наиболее выгодные условия, стать более доступным продуктом на рынке. Особая гордость, это наш учебный центр при заводе, где представлена вся продаваемая в России продукция в действующем режиме. Здесь мы регулярно проводим обучение для специалистов.
Правильно ли мы понимаем, что на продукцию завода имеется высокий спрос? Спрос и темпы роста превосходят наши ожидания. В докризисные годы уже был период, когда мы продавали в России более трехсот промышленных котлов в год. Тогда все это оборудование поставлялось из Германии. Сейчас мы видим, что в ближайшем будущем снова выйдем на такие показатели, но теперь этот спрос будет обеспечивать Липецкий завод. Чтобы удовлетворить его, мы уже в этом году ввели на предприятии вторую смену.
Каковы общие объемы продаж Viessmann в России? Продолжая тему Липецкого завода, могу сказать, что он был рассчитан на 250-300 промышленных котлов в год и на этот объем мы выйдем уже в 2019 году. До конца 2018 года мы отгрузим примерно 170 котлов. Что же касается сегмента бытового оборудования, то в этом сегменте мы продаем 25 тысяч котлов ежегодно, не считая сопутствующего ассортимента. Радиаторов и комплектующих для систем отопления, систем вентиляции и водоподготовки.
Каких новинок ожидать российским потребителям в 2019 году? Свои новинки мы традиционно представим в марте во Франкфурте-на-Майне, на главной ежегодной отраслевой выставке ISH. Ассортимент, который будет представлен там, частично появится и в России. Кроме того, в планах расширение спектра сервисных услуг и инструментов для проектировщиков. Будут и другие новинки, которые станут приятным сюрпризом для российских потребителей.
www.viessmann.com
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Генеральный директор компании Виссманн рассказал об итогах 20-летней работы компании в России. О приросте продаж, о доле в глобальном бизнесе и о перспективах...
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