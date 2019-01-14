В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия как ключевой рынок для Viessmann Генеральный директор компании Виссманн рассказал об итогах 20-летней работы компании в России. О приросте продаж, о доле в глобальном бизнесе и о перспективах...

Генеральный директор компании Виссманн рассказал об итогах 20-летней работы компании в России. О приросте продаж, о доле в глобальном бизнесе и о перспективах развития. В 2018 году торговое представительство Viessmann в России отметило свое 20-летие. За прошедшие годы компании удалось добиться значительного успеха. Ее продукция приобрела широкую известность в России и подтвердила среди российских потребителей репутацию надежного производителя. В 2017 году в Липецкой особой экономической зоне заработал завод промышленных водогрейных котлов Viessmann, который по праву считается одним из самых современных и высокотехнологичных производств Viessmann Group в мире. Об истории компании, её успехах и планах на будущее рассказал Мариус Шуберт, генеральный директор компании Виссманн. На вопрос, с чего все начиналось и какой путь прошла компания за эти 20 лет, он ответил следующее.Поставки оборудования Viessmann в Россию начались значительно раньше. Как показывает статистика сервисной службы, сегодня встречаются бесперебойно работающие котлы, поставленные непосредственно из Германии в начале 1990-х. В 1995 году мы открыли представительство в Москве, а 1998-й, это год основания компании Виссманн. За время своего существования в России, с 1998 года, фирма пережила не один кризис и всегда оставалась на рынке одним из ведущих поставщиков теплового оборудования, выполняя свои обязательства перед партнёрами.На вопрос, в каких городах России представлена сегодня компания Viessmann, последовал такой ответ. По мере того как увеличивался спрос на нашу продукцию, мы открывали новые представительства в крупных городах России. Сейчас, помимо центрального офиса в Москве, у нас есть филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Казани и с лета 2017 года в Липецке.Далее его спросили, какое место занимает Россия в глобальном бизнесе компании, и он ответил, что значимое. Россия является одним из пяти стратегически важных мировых рынков для Viessmann, наряду с Китаем, где компания также имеет собственное производство, а также США, Канадой и Великобританией. В общей сложности на долю экспорта и продаж зарубежных филиалов сейчас приходится 56 процентов оборота компании Viessmann Group.В развитие этого вопроса последовал вот какой. Viessmann поставляет продукцию во многие страны бывшего СССР. Есть ли различие между рынками этих стран и российским. Генеральный директор ответил, что в России самый большой объем продаж по группе Viessmann, который абсолютно не сравним с объемом поставок в страны СНГ.Какая продукция Viessmann наиболее востребована на российском рынке? Чем он отличается от европейского? В России мы видим те же тенденции, что и в Европе, хоть и с некоторым опозданием. Постепенно растет спрос и на конденсационные котлы. В Западной Европе мы сейчас продаем только их, поскольку установка традиционных котлов до 400 киловатт запрещена законодательно из-за низкой энергоэффективности. Российские потребители тоже начинают понимать, что конденсационная техника более выгодна в эксплуатации.По нашим расчетам, разница в стоимости между конденсационным и обычным газовым котлом окупается за два или за два с половиной года, после чего пользователь получает уже чистую экономию. По мере роста цен на энергоносители выгода от использования конденсационного оборудования становится всё более ощутимой.Есть ли в современной России спрос на энергоэффективные решения и ВИЭ, на тепловые насосы, солнечные коллекторы? Спрос есть, но пока он не очень высок. В вопросах энергосбережения, на мой взгляд, очень многое зависит от законодательства и государственной поддержки. В Россию мы тоже поставляем некоторые модели тепловых насосов, несмотря на то, что спрос на них здесь пока небольшой.Как можно охарактеризовать ситуацию по продажам промышленного оборудования? Продажи промышленных котлов в России значительно опережают европейские показатели и даже превосходят наши собственные ожидания. Россия большая страна со множеством климатических зон, и на такое оборудование всегда есть высокий спрос. Именно поэтому было принято решение о запуске производства промышленных котлов в Липецке, которое работает с 2017 года.Расскажите, пожалуйста, о заводе в Липецке. Чего уже удалось достичь с его помощью, какие планы осуществляются в данный момент? Локализация производства в Липецке связана с увеличением спроса на продукцию российского производства. Мы стремимся предоставить нашим партнерам и клиентам наиболее выгодные условия, стать более доступным продуктом на рынке. Особая гордость, это наш учебный центр при заводе, где представлена вся продаваемая в России продукция в действующем режиме. Здесь мы регулярно проводим обучение для специалистов.Правильно ли мы понимаем, что на продукцию завода имеется высокий спрос? Спрос и темпы роста превосходят наши ожидания. В докризисные годы уже был период, когда мы продавали в России более трехсот промышленных котлов в год. Тогда все это оборудование поставлялось из Германии. Сейчас мы видим, что в ближайшем будущем снова выйдем на такие показатели, но теперь этот спрос будет обеспечивать Липецкий завод. Чтобы удовлетворить его, мы уже в этом году ввели на предприятии вторую смену.Каковы общие объемы продаж Viessmann в России? Продолжая тему Липецкого завода, могу сказать, что он был рассчитан на 250-300 промышленных котлов в год и на этот объем мы выйдем уже в 2019 году. До конца 2018 года мы отгрузим примерно 170 котлов. Что же касается сегмента бытового оборудования, то в этом сегменте мы продаем 25 тысяч котлов ежегодно, не считая сопутствующего ассортимента. Радиаторов и комплектующих для систем отопления, систем вентиляции и водоподготовки.Каких новинок ожидать российским потребителям в 2019 году? Свои новинки мы традиционно представим в марте во Франкфурте-на-Майне, на главной ежегодной отраслевой выставке ISH. Ассортимент, который будет представлен там, частично появится и в России. Кроме того, в планах расширение спектра сервисных услуг и инструментов для проектировщиков. Будут и другие новинки, которые станут приятным сюрпризом для российских потребителей.www.viessmann.com