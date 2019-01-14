В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания fischer в России подвела итоги 2018 года Компания fischer, лидер в области инновационного крепежа, подвела итоги деятельности в 2018 году. Товарооборот вырос на 16 процентов, что соответствует изначально...

Компания fischer, лидер в области инновационного крепежа, подвела итоги деятельности в 2018 году. Товарооборот вырос на 16 процентов, что соответствует изначально заявленному прогнозному бюджету, региональное присутствие значительно увеличилось, а география поставок расширилась. Компания открыла новый склад, условия которого позволяют удовлетворять все потребности партнеров и клиентов. Также это способствовало внедрению новой IT-системы, которая заложила фундамент для оптимальной и быстрой работы при передаче информации и онлайн-заказах. Обучение и тренинги в российской "fischer Академии" теперь проходят на постоянной основе. Задачей 2019 года станет усовершенствование нашей работы с потребителем и вывод новых продуктов на рынок для дальнейшего роста. Мы готовимся к прорыву в новом году по ряду направлений, и уверен, что все наши партнеры и клиенты оценят это, сказал Андрей Егоров, генеральный директор компании fischer в России.Мы не приемлем застоя и постоянно нацелены на качественные положительные изменения компании. Это можно сделать только сообща, когда каждый в отдельности в этом заинтересован. Я уверен, что такой принцип командной работы позволит в будущем добиваться серьезных успехов.За 2018 г. значительно увеличилась продуктовая линейка fischer. Среди новинок инъекционные системы нового поколения на основе эпоксидной смолы FIS EM Plus. Крепеж допущен к применению в сейсмоопасных районах в бетоне с трещинами и без трещин, при температуре основания от 5 градусов мороза.Новый пустотелый бур FHD для обработки отверстий обеспечивает одновременное сверление и прочистку отверстия от буровой муки за один проход. Изделия FUS zl с цинк-ламельным покрытием дополнили линейку решений универсальной монтажной системы fischer FUS. Увеличивается и совершенствуется ассортимент инженерных и противопожарных систем, нейлоновых дюбелей, стальных и химических анкеров.Самым востребованным решением стал новый двухкомпонентный дюбель Duopower за счет удобства использования. В зависимости от типа строительного основания дюбель из нейлона самостоятельно определяет оптимальное функционирование, обеспечивая распор, либо складывание или завязывание узлом.Компания расширила список объектов, на которых используется продукция. Восемь стадионов Чемпионата мира по футболу в Калининграде, Сочи, Казани, Саранске, Ростове, Москве, Санкт-Петербурге возведены с применением решений fischer. Крепеж использован для фиксации сидений к бетонному основанию, устройства кровли и фасадов. Компания продолжает наращивание ресурсов и товарооборота по направлению строительства метро и тоннелей, атомной промышленности, инженерной и фасадной деятельности.В 2018 г. сегмент DIY занял около 17% в товарообороте. Компания расширила сотрудничество с розничными сетями – дюбели, анкеры, инъекционные составы fischer теперь можно приобрести практически во всех строительных гипермаркетах.В прошедшем году мы полностью сформировали российскую "fischer Академию", что дало мощный толчок к проведению обучающих семинаров. Ведущие лекторы постоянно стажируются в штаб-квартире в Германии. В зависимости от потребностей клиента мы разрабатываем индивидуальные программы обучения по различным видам продукции, комментирует Андрей Егоров.Как правило, обучение проходит в центральном офисе, но также мы выезжаем к партнерам в другие регионы. Мы обладаем всем необходимым оборудованием для установки анкерных систем, испытательными домкратами. Успех запуска обучающих роликов на канале fischer Youtube не заставил себя ждать. Количество запросов на проведение обучения постоянно растет.Нормативная база России в области строительного крепежа в настоящее время находится в стадии активной разработки. Специалисты fischer активно участвуют в процессе создания нормативной базы как самостоятельно, так и в качестве члена Крепежного Союза.По словам эксперта, крепежная отрасль планомерно развивается. Качество, удобство и простота монтажа по доступной цене являются двигателями рынка. Компания почти сравнялась с лидерами европейских продаж по уровню предложений на рынок и двигается по этому пути в сфере технологических прорывов.www.fischerfixing.ru