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Совет по развитию предпринимательства подключится к решению вопросов с выделением земли для бизнеса

15.01.2019 20:36 — Новости Экономики | БелТА  
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства подключится к решению вопросов с выделением земельных участков для ведения бизнеса. Проблемы с получением земельных участков обсуждались сегодня в офисе Совета по развитию предпринимательства, сообщили БЕЛТА в совете.

В обсуждении приняли участие председатель совета Александр Турчин, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Вячеслав Абрамов, руководители ведущих предпринимательских союзов.

Участники дискуссии высказали мнение, что сложившийся порядок предоставления земельных участков является одним из ключевых факторов, сдерживающих инициативы делового сообщества по реализации долгосрочных инвестиционных проектов, и нуждается в серьезной корректировке.

По итогам заседания принято решение создать специальную рабочую группу с участием заинтересованных для анализа сложившейся ситуации и формирования предложений по совершенствованию земельных отношений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства подключится к решению вопросов с выделением земельных участков для ведения бизнеса. Проблемы с...
 
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