Свежие кадры. В Бресте - новый глава района, в области - новый зампред исполкома

15 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщается на сайте президента.



Валентин Милошевский. Фото: Брестская газета

Новым главой администрации Ленинского района Бреста назначили 58-летнего Валентина Милошевского. Валентин Станиславович является зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. До этого занимал должность главного врача Брестской городской больницы скорой медпомощи. Женат, имеет двух сыновей.



Геннадий Борисюк. Фото: Брестский горисполком

Теперь уже экс-глава администрации Ленинского района Бреста Геннадий Борисюк получил кресло заместителя председателя облисполкома. На этом посту он сменит Олега Величко. «Ленинцев» Геннадий Борисюк возглавлял с марта 2016 года. До этого он был зампредом Брестского горисполкома.