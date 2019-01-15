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Свежие кадры. В Бресте - новый глава района, в области - новый зампред исполкома
16.01.2019 07:17 — Новости Экономики | Tut.by
15 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы,
Новым главой администрации Ленинского района Бреста назначили 58-летнего Валентина Милошевского. Валентин Станиславович является зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. До этого занимал должность главного врача Брестской городской больницы скорой медпомощи. Женат, имеет двух сыновей.
Теперь уже экс-глава администрации Ленинского района Бреста Геннадий Борисюк получил кресло заместителя председателя облисполкома. На этом посту он сменит Олега Величко. «Ленинцев» Геннадий Борисюк возглавлял с марта 2016 года. До этого он был зампредом Брестского горисполкома.
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