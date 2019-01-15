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ЖКХ создал онлайн-калькулятор. Рассчитать платежи можно из дома
16.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам
Калькулятор позволяет самостоятельно произвести расчет начислений за техобслуживание, капитальный ремонт, водоснабжение и канализацию, пользование лифтом для квартир многоэтажных домов.
Вначале нужно выбрать регион, в котором проживаете, затем – период расчета. Необходимо также указать количество зарегистрированных жильцов, площадь квартиры, есть ли те, кто обладает льготами. Далее следует отметить, есть ли в доме лифт, а в квартире – счетчик воды, указав расход холодной и горячей.
Нажав кнопку «рассчитать», вы получите стоимость техобслуживания, капремонта, техобслуживания лифта, водоснабжения и канализации, санитарного содержания вспомогательных помещений, электроэнергии, используемой на работу лифта и освещение внеквартирных помещений. Все это за вас рассчитает онлайн-калькулятор, используя новые тарифы, которые начали действовать с 1 января 2019 года.
Здесь же, на портале коммунальной грамотности, можно прочитать
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Рассчитать платежи за жилищно-коммунальные услуги можно самостоятельно. Зайдите в калькулятор коммунальных услуг на портале коммунальной грамотности ...
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