Smoke on the water: как белорусские заводы «накурили» пятую часть имперского спирта

Как производители спирта в дореволюционной Беларуси доработались до того, чтобы обеспечивать пятую часть потребности Российской империи, кто покупал их спирт и чью водку пили наши предки, — в очередном материале совместного проекта TUT.BY и Universal Press .

На территории пяти белорусских губерний, которая позже станет независимой Беларусью, в конце XIX — начале XX веков нет ни одного частного водочного завода. Есть казенные винные склады, на которых местный спирт разбавляется водой до законодательно определенного градуса. Качественную водку — московских, петербургских, рижских и польских заводов и импорт — можно приобрести по цене в несколько раз большей в многочисленных специализированных магазинах — ренсковых погребах. При этом спиртовая промышленность или, как называлась отрасль сто лет назад, винокурение, является наряду с лесной торговлей и деревообработкой одной из валообразующих отраслей экономики дореволюционной Беларуси.



Здание открытого в 1898 году казенного винного склада в Минске, в котором сегодня находится головной завод холдинга «Минск Кристалл». Фото: holiday.by

Винокурение находится исключительно в частных руках. По подсчетам одного из основателей белорусской исторической науки Митрофана Довнар-Запольского, перед Первой мировой войной на территории губерний, составляющих сегодняшнюю Беларусь, сосредоточено свыше 36% спиртовых заводов Российской империи. В 1914 году 707 винокуренных предприятий, переработав 30 млн пудов (1 пуд = 16,381 кг) картофеля, 3 млн пудов хлеба и 1 млн ячменя, производят около пятой части всего спирта крупнейшей континентальной монархии в истории человечества. Местные сельскохозяйственные и промышленные спиртзаводы не только полностью обеспечивают потребности государственной винной монополии в пяти губерниях. Они поставляют значительные объемы сырца и ректификата находящимся в других регионах империи казенным и частным водочным заводам.

Привилегированные винокуры

Винокурение — это основа основ экономики большинства помещичьих хозяйств. Поэтому царские власти через налоговое регулирование на протяжении всех исторических этапов развития отрасли (при откупах, в скоротечный период акцизно-откупного комиссионерства, при акцизной системе и, наконец, в годы винной монополии) стремятся создать максимально комфортные условия для ее развития. Коренное и осевшее в Северо-Западном крае дворянское сословие имеет некоторые дополнительные преимущества перед своими коллегами из внутренних губерний империи.

Со времен Екатерины II производство спирта — это привилегия правящего класса. Зимой помещики, чтобы впустую не пропадали подневольные им производительные силы, задействуют на винокурнях крестьян. И заодно создают добавленную стоимость при переработке залежалых земледельческих продуктов, сбыт которых затруднен в связи с плохой развитостью транспортной инфраструктуры. Отходы являются кормом для скота.

До середины XIX века власти заботятся, чтобы только привилегированное сословие могло заниматься выкуркой спирта и производством водки. У землевладельцев бывшего Великого княжества Литовского долгое время имеется бонус, сохранившийся со времен шляхетских вольностей. В то время как в других частях империи дворянский спирт идет или казне, или откупщикам, выкупающим у казны право на торговлю «вином» в определенной местности, на территории белорусских, литовских и некоторых украинских губерний действует пропинационное право. Согласно ему, владельцы частновладельческих городов и местечек имеют исключительное право на производство и продажу горячительного на их территории в своих и сдаваемых в аренду корчмах. Когда в 1890-х годах пройдет унификация налогового законодательства, «пропинаторы» получат серьезные компенсации за отказ от своих прав.

«Пропинации» имеет один из самых богатых родов Беларуси — Пусловских. Ему принадлежит старейший на ее территории винокуренный завод в имении Шиловичи в Слонимском уезде. Он построен в год вторжения Наполеона в Россию (в 1812 году), модернизирован в 1902 году и в итоге просуществует на протяжении пяти поколений Пусловских, будет курить спирт в панской Польше и советской Беларуси и закроется в середине 2000-х годов.



Остатки винокуренного завода Пусловских в Шиловичах. Фото: fotobel.by/Дмитрий Ивченко

К старейшим винокуренным производствам на территории Беларуси относится завод Володковичей в Ивановском, в Лепельском уезде (основан в 1824 году). В годы расцвета откупной системы (в 1827—1847 годах) возникает Кузьмичский завод Биспингов в Волковысском уезде (в 1840 году).

Вольный спирт

Отмена крепостного права, совпавшая с окончательной заменой откупов близкой к современной акцизной системой, меняет предпринимательский состав в винокуренной отрасли. В нее открывается доступ купцам, мещанам, крестьянам, которые строят предприятия не как довесок к сельскохозяйственному производству, а с целью извлечения прибылей на продаже спирта казне.

После введения акцизов (в 1861—1863 годах) в выигрыше оказываются вновь возникающие винзаводы. Новый механизм обложения акцизом основан на рассчитанном по нескольким параметрам (за владение определенной перегонной аппаратурой, за каждую емкость готовой продукции, за использование того или иного вида сырья) выходе спирта. Перекур сверх нормы является безакцизным доходом владельца. А его обеспечивает более высокий технологический уровень производства, который характерен для новых заводов. Кстати, именно с этого момента наиболее распространенным продуктом винокурения становится картофель, переработка которого позволяет получить наибольший объем безакцизного перекура. Треть производимого в Беларуси картофеля уходит на спирт.

Винокуры получают премии за очистку спирта и начинают строить ректификационные отделения. Эмпирическим путем выясняется, что лучшим фильтром в этом процессе является древесный уголь из березы, но также используются другие угли и химические вещества.

Именно в этом периоде, который продлится до введения в 1894 года винной монополии, строятся крупнейшие помещичьи производства спирта-ректификата. В имении Закозель в Кобринском уезде, которое станет собственностью графов Бобринских, винокуренно-ректификационный завод начинает работать в 1863 году. В 1882 году в имении Буховщизна при станции Молодечно возникает Молодечненский ректификационный завод Александра Любанского и Ипполита Гечевича.

Для увеличения капитализации не исключается создание альянсов с представителями недворянского сословия. В 1908 году объединятся капиталами семьи влиятельных помещиков Ваньковичей и еврейских купцов Гутманов. Они инвестируют в Новоборисовский дрожжево-винокуренный завод «Литва».



Заводская марка одного из крупнейших предприятий винокуренной отрасли Северо-Западного края — дрожжево-винокуренного завода «Бр. Раковщик». Изображение: minsknews.by

В списке самых мощных производств в отрасли к началу XX века, однако, превалируют купеческие проекты — заводы бобруйчанина Якова Розовского (открыт в 1870 году), «Торгового дома Братья Н., И. и З. Лозинские» в Слониме (с 1878 года), гродненца Александра Лутриха (с 1897 года) и предприятия Андрея Коритца в Полоцке (с 1897 года). Крупнейший производитель в отрасли — фирма Стругачей, которая владеет двумя дрожжево-винокуренными заводами в Ошмянах (с 1880 года) и в Лиде (с 1907 года). Второе место по выручке у созданного в 1892 году в Минске предприятия наследников спирто-и-хлеботорговца Неваха Раковщика Зельмана и Янкеля. В 1913 году дрожжево-винокуренный завод братьев Раковщиков выпускает спирта и дрожжей на сумму 500 тыс. рублей. Предприятие имеет чудесную логистику — главный потребитель его спирта, Минский казенный винный склад, находится через дорогу.

Спиртовой картель

В 1890 году помещичье лобби добивается разделения винокурения на сельскохозяйственное и коммерческое. При сельскохозяйственных заводах должно быть не менее 60 десятин пахотных земель, и только они имеют право безакцизно продавать произведенный сверх норм спирт. По новому закону запрещается некоторое время открывать новые предприятия в городах, а также создавать в отрасли акционерные общества.

Топ-10 крупнейших производителей спирта в Минской губернии в 1898—1899 гг.

№ Владелец Местоположение завода Производство в тыс. ведер* 1 Ксаверий Войниллович Кунцовщизна, Слуцкий у. 81 2 граф Михаил Хрептович-Бутенев Адамполь, Новогрудский у. 75 3 Зельман, Янкель и Ицка Раковщики Минск 68 4 Александр Скирмунт Поречье, Пинский у. 64 5 граф Адам Чапский Каменка, Новогрудский у. 55 6 граф Карл Чапский Станьково, Минский у. 53 7 Гирш Гатовский Минск 53 8 З. Рабинович Бобруйск 51 9 Евстафий и Александр Любанские Лошица, Минский у. 49 10 Антонина Жилинская Антониновка, Бобруйский у. 48

Источник: Торгово-промышленная Россия. С.-Петербург, 1899.

*1 ведро = 12,29 литра

В начале 1890-х годов винокуры главного центра имперского спиртового производства, Минской губернии, пробуют извлечь дополнительные дивиденды из своего привилегированного положения. По инициативе Минского общества сельского хозяйства и лично городского главы графа Карла Чапского около 100 владельцев заводов объединяются в картель — «Минское Товарищество винокуренных заводчиков». С 1894 года предприятие, которое возглавляют директора Вацлав Лаппо, Михаил Райкевич и Михаил Ленский, принимает на комиссию спирт помещиков-винокуров и организует его сбыт на торгах для казны, на частные заводы Российской империи и Европы. «Минское Товарищество винокуренных заводчиков» берет под закупки кредиты в минском отделении С.-Петербурско-Азовского коммерческого банка, Виленском частном коммерческом банке и Минском обществе взаимного кредита, его пайщики складываются на приобретение цистерн для перевозки продукта.

Остатки винокуренного завода Евгения и Александра Любанских в Лошицком парке. Фото: orda.of.by

Но деятельность предприятия убыточна практически во все время его функционирования. «Минское Товарищество винокуренных заводчиков» просуществует до 1903 года, в котором по решению пайщиков будет ликвидировано в связи «с введением по всей империи казенной продажи питей, предполагаемой заготовкой необходимого для казны спирта непосредственно у самих заводчиков и отсутствием других рынков сбыта».

Казенная водка

Парадоксально: частный бизнес, монополизировавший производство спирта в Беларуси, не найдет охоты и денег инвестировать в конечный продукт — в водку.

Питейная реформа Сергея Витте, до основания разрушившая существовавшую ранее систему заготовки и продажи алкоголя, будет поэтапно проведена по всей стране в течение 1894−1901 годов (она не охватит только Сибирь) и станет одной из самых успешных инициатив в экономике Российской империи. Доходы от винной монополии в 1913 году составят примерно 26% поступлений в бюджет и будут закрывать фактически все невоенные государственные расходы, включая госуправление, образование, социальные проекты и пр.

При громком названии «винная монополия» государство не станет монополистом в буквальном смысле этого слова, а достаточно щедро разделит с частным бизнесом функции по снабжению населения крепким алкоголем.

Производство спирта-сырца останется полностью в руках частника. Причем система налогообложения винокуров будет устроена так, что выигрывают при новой системе небольшие помещичьи и просто сельские производители. От винокуров не требуется производить 95-градусный спирт, если они по техническим причинам не могут обеспечить такую очистку. За них это сделают казенные спиртоочистительные заводы. Но поставка казне очищенного спирта приносит больше денег.

Закупается казенными округами очищенный спирт по схеме, которая тоже направлена на поддержку отрасли. Одну часть составляет так называемая историческая квота (2/3 от контракта прошлого года), другую — объемы на торгах, третью — поставки по прямым договорам. Производителю в схеме гарантируется, что он не останется без покупателя, хотя цена зависит от торгов.

Новые условия стимулируют стремительное развитие винокуренной отрасли в первое десятилетие XX века. Винная монополия на белорусские губернии, Ковенщину и Смоленщину распространяется в 1897 году. В 1901 году в пяти белорусских губерниях работает 263 винокуренных завода: в Минской — 103, в Гродненской — 52, в Виленской — 49, в Могилевской — 46, в Витебской — 13. В 1904 году в них уже 586 заводов, в 1910 году — 691, а в 1914 — 707. Растет и производство спирта. В 1904 году ими выкурено 13,6 млн ведер спирта, в 1910 — 14,4 млн ведер, в 1914 году — 15,4 млн ведер.

Казна является главным покупателем спирта на торгах. Потом он отправляется на построенные за годы реформы около 500 казенных винных складов, где из него с добавлением воды производится обыкновенное казенное вино (водочный стандарт) и столовое казенное вино (улучшенный стандарт). Продукция бутилируется в тару от 0,6 до 3,1 литра. Например, казенный винный склад в Минске открывается в 1898 году напротив завода Раковщиков, а всего во всей Минской губернии в 1912 году работает 7 казенных винных складов.



Казенный винный склад в Барановичах, введенный в эксплуатацию в 1907 году. Фото: 1871.by

Казенное вино предназначено для массового потребления. Оно продается в свыше 30 тыс. казенных лавках (в Минской губернии в 1912 году их 546), которые торгуют по фиксированным ценам и только навынос. Авторы реформы предполагают, что водку пить будут дома — под закуску и под присмотром семьи, и это уменьшит бытовое пьянство. Но зачастую тара опустошается прямо на выходе из казенных лавок. В них также можно приобрести бутилированный спирт.

Казенной водкой торгуют еще в трактирах 2-го разряда — но только в запечатанном виде и по единой («казенной») цене. Трактиры 1-го разряда (рестораны) тоже могут продавать казенное вино, но имеют возможность ставить наценку. Хотя все-таки в ресторанах предпочитают более качественный алкогольный продукт — водку и другие ликеро-водочные изделия частных заводов.



Рекламный проспект одного из минских ренсковых погребов. Изображение: mag.relax.by

Винная монополия никак не ограничивает производство водки частными компаниями. Единственное — их продукция в обязательном порядке должна проходить через казенный склад и получать там налоговую «бандероль». Из склада водка частных заводов поступает в частные магазины (ренсковые погреба), рестораны, иногда по комиссии ей торгуют казенные лавки. На частную водку существует индикативная цена, назначаемая государством. В итоге она получается значительно дороже, и, чтобы покупатель интересовался ею, производители лезут из кожи вон для улучшения качественных характеристик.

Ренсковые погреба с продукцией лучших предприятий Москвы, Риги и С. -Петербурга находятся практически во всех крупных и средних населенных пунктах Северо-Западного края. В 1912 году только в Минской губернии их 107, а еще есть погреба русских виноградных вин и пивные лавки, через которые государство пытается продвигать в массы менее крепкий алкоголь.

Топ-10 крупнейших частных производителей крепкого алкоголя в Российской империи в 1913 г.

№ Компания Месторасположение заводов Продукция Объем производства, в млн рублей 1 «Товарищество коньячного и водочного заводов Н.Л. Шустов с С-ми» Москва, Кишинев, Ереван, Одесса, Кюрдамир (Бакинская губерния) коньяки, водки, ликеры 10,2 2 «ТД П.А.Смирнов» Москва водки 10 3 «АО дрожжево-винокуренного, спиртоочистительного и водочного заводов А. Вольфшмидт» Рига ликеры, водки, спирт 3 4 «ТД Ивана Смирнова С-ья» Москва водки, ликеры, наливки 2 5 «ТД Бр-ья Гуммель» колония Еленендорф (Елисаветпольская губерния) виноградное вино и коньяк 1,3 6−9 «АО спиртоочистительного, водочного и ликерного завода Бекман и Ко» С.-Петербург водки, ликеры, спирт 1,2 6−9 «В. А. Штритер» С.-Петербург водки, ликеры, бальзамы, специальные водки, коньяки 1,2 6−9 «АО водочного и ректификационного завода Келлер и Ко» С.-Петербург водки, ликеры, настойки 1,2 6−9 «В.Е.Петров, Ф. Натус и Ко» С.-Петербург ликеры, настойки, водки, очищенный спирт 1,2 10−11 «Д.Травников» Москва, Алупка (Таврическая губерния) водки, наливки, коньяки, виноградное вино 1 10−11 «Воля — Крыштопорская» Воля-Крыштопорская (возле Петрокова) водки, ликеры 1

Источник: Фабрично-заводские предприятия Российской империи. Петроград, 1914.

Система производства и продажи алкоголя, прекрасно зарекомендовавшая себя в XX веке, будет разрушена со вступлением Российской империи в Первую мировую войну. Сначала будет запрещена продажа алкоголя и уменьшен его градус до 37 на время проведения мобилизации, а 22 августа Николай II подпишет сухой закон, по которому «существующее воспрещение продажи спирта, вина и водочных изделий для местного потребления в империи продлить до окончания военного времени». Британский политик Ллойд Джордж выскажется по этому поводу: «Это самый величественный акт национального героизма, который я только знаю».

Скопившиеся огромные запасы спирта на казенных винных складах используются на нужды армии и флота, только некоторые винокуренные заводчики получают новые заказы на их периодическое восполнение. Большинство, забрав государственные компенсации, вынуждено либо закрывать заводы, либо перепрофилировать их на выпуск дрожжей и безалкогольных напитков. Отрасль теряет почти 300 тыс. человек рабочих, а производство спирта в империи падает до уровня конца XVIII — начала XIX веков.

Сухой закон сохранится в период Временного правительства и продержится в первые годы советской власти. Большевики в течение 1918−1920 годов национализируют свыше 1000 винокуренных и ректификационных заводов, а в 1920 году разрешат производить и продавать вино виноградное крепостью не более 12 градусов — «сухим временам» приходит конец.

В 1921 году разрешение вырастет до 20 градусов, а через год будет выведено из-под запрета пиво. В 1923 году ЦИК СССР и СНК СССР издадут постановление о возобновлении производства и торговли спиртными изделиями в СССР. По имени председателя Совнархоза Алексея Рыкова за водкой закрепится название «рыковка». С 1924 года будет разрешен выпуск водки крепостью до 30 градусов, а с октября 1925 года семерка Политбюро ЦК КПСС во главе с Иосифом Сталиным вернет на полки магазинов, столы ресторанов, на кухни и в подворотни 40 градусный напиток.

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