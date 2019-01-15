МАЗ помог голландцу на Iveco и вошел в тройку лучших на этапе «Дакара»

Два белорусских экипажа благополучно преодолели восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2019». Еще один МАЗ – под управлением Алексея Вишневского – пропустил заезд, так как не успел добраться до места старта после ночевки в пустыне, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Восьмой этап привел экипажи в город Писко. До этого им пришлось преодолеть 360 км спецучастка. Гонщики столкнулись с горными дорогами, дюнами и «феш-фешем». Каких-то серьезных трудностей у белорусов маршрут не вызвал.

«Этап состоял из двух участков: первый был скоростным, второй включал 200 км с дюнами. На одном из песчаных спусков слегка застряли, но выкарабкались за минуты три. Следом шел Эдуард Николаев, который также «подсел», но, как оказалось, надолго – минут на 40, – рассказал глава команды и пилот Сергей Вязович. – Где-то в середине участка увидели застрявший на пике экипаж Iveco под управлением голландца Жерара де Роя. Приняли решение его «сдернуть»: так было и проще, и безопаснее, и благороднее. Ближе к финишу он нас догнал и вновь остановился. В целом, проехали этап уверенно. Сейчас наша цель – вернуться в ТОП-5 экипажей».

Сергей Вязович показал третье время – немногим более 5 часов. Победителем заезда стал россиянин Дмитрий Сотников, который оказался быстрее на 22 минуты. Он же теперь возглавляет генеральную классификацию, сместив на второе место Эдуарда Николаева. Белорусский экипаж идет седьмым с отставанием в 6 часов 8 минут.

МАЗ Александра Василевского финишировал на этапе девятым. Его время – 5 часов 38 минут, отставание – один час. Такую же позицию занимает экипаж в общем зачете, проигрывая лидеру гонки 9 часов 30 минут.

Экипаж Алексея Вишневского после ночевки в пустыне сумел доехать до финиша предыдущего этапа в отведенное время, однако опоздал на старт восьмого спецучастка. В результате экипаж будет стартовать сразу с девятого заезда.

Девятый этап пройдет вокруг города Писко. После небольшого лиазона гонщиков ожидает спецучасток длиной 311 км. Вновь экипажам предстоит сражаться с песками и дюнами.

Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.