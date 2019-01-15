«Если человек купил ликвидный объект, продавать его никогда не надо». Американский инвестор о том, как правильно вкладывать деньги в недвижимость

«Рождение» инвестора

В 2001 году экономика США вошла в «легкую» депрессию, и будущему инвестору пришлось сменить род деятельности. Он остается работать в инвестиционной банковской сфере, но занимается не прямыми инвестициями, а реструктуризацией бизнесов — долговых обязательств, акционерного капитала и др.

В 2007 году, когда в США стал «валиться» рынок недвижимости, а объем долга на объекты превышать их стоимость, Александр начал напрямую работать с банками и инвестировать в недвижимость. Примерно полтора года — с 2007 по середину 2009 года — с банками можно было договариваться и приобретать долговые обязательства их клиентов с большим дисконтом либо полностью выкупать дома.

— Меня заинтересовал рынок недвижимости. К этому времени я уже имел солидный опыт работы с банками. Они были открыты к диалогу и сотрудничеству, а люди напуганы, — рассказывает Александр.

От данного вида деятельности наш герой получал приличный доход. Операциями с недвижимостью он занимался в местности, которую хорошо знал. Это помогало ему быстро находить своего покупателя.

Три года Александр тесно сотрудничал с риэлтерами, которые помогали ему продавать объекты. Затем получил лицензию и реализовывал недвижимость без посредников. Это позволило ему экономить на риэлтерской комиссии и самому контролировать весь процесс организации и проведения сделки.

— Я не рекламирую себя и свои услуги как риэлтер. Просто покупать и продавать дома мне не интересно. Я предлагаю на рынке продукт. Кроме продажи домов, помогаю людям защитить их права на недвижимость, — говорит Александр.