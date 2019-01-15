ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об уплате единого налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году

16.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены приложением 24 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (далее – НК, Закон № 159-3).

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 9 статьи 4 Закона № 159-З для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога предусмотрен переходный период, согласно которому исчисление и уплата единого налога будет производиться в следующем порядке:

  • за январь 2019 года исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавших в декабре 2018 года (на территории Гродненской области по  ставкам, установленным решением Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»;
  • за февраль 2019 года - декабрь 2020 года по наименьшим ставкам, установленным для осуществляемого вида деятельности и определяемым исходя из ставок, установленных соответствующими решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, определяемых для такого вида деятельности в соответствии с приложением 24 к НК.
  • в отношении видов деятельности, по которым ставка единого налога в 2018 году не была установлена – по ставкам, установленным в приложении 24 к НК.

Т.А ПИСАРЕЦ, заместитель начальника инспекции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены приложением 24 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона...
 
Новости дня
Новости экономики
 
От инвесторов до рейдеров. Почему банкротят крупнейшего производителя оконных профилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика