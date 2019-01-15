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Об уплате единого налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году
16.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены приложением 24 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (далее – НК, Закон № 159-3).
Вместе с тем, в соответствии с пунктами 9 статьи 4 Закона № 159-З для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога предусмотрен переходный период, согласно которому исчисление и уплата единого налога будет производиться в следующем порядке:
Т.А ПИСАРЕЦ, заместитель начальника инспекции.
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Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены приложением 24 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона...
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