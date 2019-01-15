Об уплате единого налога индивидуальными предпринимателями в 2019 году

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены приложением 24 Налогового кодекса Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (далее – НК, Закон № 159-3).

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 9 статьи 4 Закона № 159-З для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога предусмотрен переходный период, согласно которому исчисление и уплата единого налога будет производиться в следующем порядке:

за январь 2019 года исходя из ставок, установленных решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавших в декабре 2018 года (на территории Гродненской области по ставкам, установленным решением Гродненского областного Совета депутатов от 14.05.2018 № 20 «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»;

за февраль 2019 года - декабрь 2020 года по наименьшим ставкам, установленным для осуществляемого вида деятельности и определяемым исходя из ставок, установленных соответствующими решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года, либо из ставок, определяемых для такого вида деятельности в соответствии с приложением 24 к НК.

в отношении видов деятельности, по которым ставка единого налога в 2018 году не была установлена – по ставкам, установленным в приложении 24 к НК.

Т.А ПИСАРЕЦ, заместитель начальника инспекции.