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ЕФСР одобрил изменения в программу реформ Беларуси

16.01.2019 11:56 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕФСР одобрил изменения в программу реформ Беларуси
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части условий предоставления седьмого транша кредита. Такая информация размещена на сайте ЕФСР, сообщает БЕЛТА.

Необходимость корректировки условий предоставления заключительного транша кредита возникла по причине сдвига в графике реализации мер программы в рамках первых шести траншей. В связи с этим совет ЕФСР одобрил перенос контрольной даты оценки выполнения условий седьмого транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и запрос Министерства финансов Беларуси о переносе даты окончания доступности кредита с 31 декабря 2018 года на 31 марта 2019 года.

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Теги: Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым...
 
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