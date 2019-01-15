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Лавров: создать общую конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно

16.01.2019 11:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Создать общую конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно, но Россия на этом и не настаивает. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

Он также выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм.

(Будет дополнено)

В чем суть разногласий

Серьезный вопрос в отношениях между Беларусью и Россией возник из-за проведения Москвой так называемого налогового маневра. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов.

В России эта позиция не нашла понимания. В декабре вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. С белорусской стороны группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой. В нее также вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, депутат Валерий Воронецкий, сенатор Алла Бодак и заместители руководителей большинства министерств и ведомств. Всего 30 белорусских чиновников.

10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. 

 
Теги: Минск
 
 
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Он также выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм.
 
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