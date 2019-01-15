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Лавров: создать общую конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно
16.01.2019 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
Создать общую конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно, но Россия на этом и не настаивает. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет
Он также выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм.
(Будет дополнено)
В чем суть разногласий
Серьезный вопрос в отношениях между Беларусью и Россией возник из-за проведения Москвой так называемого налогового маневра. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка
В России эта позиция не нашла понимания. В декабре вице-премьер РФ Козак
25 декабря
От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. С белорусской стороны
10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск
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Он также выразил надежду, что в диалоге Москвы и Минска вокруг налогового маневра возобладает прагматизм.
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