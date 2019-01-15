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Суд решил не выселять БНФ из офиса за долги по аренде

16.01.2019 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экономический суд Минска отказался выселять партию БНФ из ее минского офиса. Иск о расторжении договора аренды с партией из-за долгов по аренде и коммунальным платежам подало госпредприятие «Домэнергосервис» 12 декабря прошлого года.


Фото: svaboda.org

Претензии арендодателя «Домэнергосервис» вызвало то, что партия БНФ к моменту подачи иска «несвоевременно и не в полном объеме» вносила платежи на протяжении 32 месяцев.

Шесть структур партии БНФ и общественного объединения БНФ «Возрождение» арендуют офисы в помещении по адресу ул. Чернышевского, 3, которое принадлежит госпредприятию «Домэнергосервис». Задолженности были у них всех — общей суммой около 30 тыс рублей.

У БНФ не было собственных средств на оплату долгов, и партия объявила кампанию по сбору денег в начале ноября. За 2,5 месяца удалось собрать около 25 тыс рублей. Еще остается выплатить еще около 12 тысяч, но не по долгам самой партии БНФ, а по структурам «БНФ „Возрождение“»

Сегодняшний иск был подан к главной из шести структур — к самой партии БНФ. Несмотря на то, что эта структура погасила свою задолженность к концу декабря, юрист «Домэнергосервиса» отказалась от мирового соглашения, которое предложил лидер партии БНФ Григорий Костусев.

Она заявила, что прошлые нарушения были достаточно серьезными, чтобы требовать выселить партию и расторгнуть договор аренды. Представитель «Домэнергосервиса» подчеркнула, что партии еще выставят пеню за просрочки в оплате — общей суммой около 7 тыс рублей, и что БНФ продолжила нарушать договор аренды, не оплатив офис за январь 2019 года, что должна была сделать 15 января.

В суде Костусев заявил, что считает дело не экономическим, а политическим. Он сказал, что партия уже выплатила свой долг и гарантировал, что БНФ сможет собрать средства на оплату долга остальных своих структур.

По словам политика, у партии нет других источников дохода, кроме пожертвований сторонников и членских взносов, а коммунальные тарифы и арендная плата постоянно растут.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Костусев заявил, что неправильно применять к общественно-политическим структурам такие же ставки аренды, как к коммерческим компаниям, которые зарабатывают деньги. Перед судом БНФ обратилась к властям с просьбой предоставить понижающий коэффициент 0,1 к ставке аренды. Такую льготу, по словам Костусева, партия имела до 2007 года, а сегодня имеют некоторые другие партии, например — коммунисты, и общественное объединение «Белая Русь».

— На сайце Мінгарвыканкама ёсць спіс несумленных плацельшчыкаў, там 736 установаў. Там няма структур БНФ. Але там ёсць структуры кампартыі Беларусі, ёсць структуры прарасейскіх арганізацый. Чым кіруецца дзяржаўнае прадпрыемства, калі ў іх няма прэтэнзій да тых структураў, а БНФ, якога ў спісе няма, хочуць выселіць?

Политик сказал, что, если суд решит выселить БНФ из ее офиса, то помещение будет пустовать так же, как пустовало полгода до заселения партии, а государство будет вынуждено платить за коммунальные услуги само.

Судья Наталья Крук отказала в удовлетворении иска госпредприятию, но постановила взыскать с БНФ судебные издержки.

 
Теги: Минск
 
 
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