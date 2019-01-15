Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО - Евдоченко

Андрей Евдоченко

16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь сохраняет большой интерес к вступлению во Всемирную торговую организацию и намерена в ближайшее время продолжить соответствующие переговоры с торговыми партнерами. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

"Интерес у нас очень большой. Потому что ВТО объединяет всех основных торговых партнеров Беларуси. В соответствии с поручением главы государства, которое он дал в 2016 году, в последние два года мы значительно активизировали переговорный процесс. Мы уже закончили переговоры примерно с 20 торговыми партнерами. Осталось 5-6 стран, но это, конечно, и наиболее сложные партнеры. Мы запланировали провести в феврале в Женеве очередной раунд переговоров, заседание рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО", - сказал первый замминистра.

По его словам, также подготовлена очередная редакция сводного доклада рабочей группы. "Это итоговый документ, в котором будут зафиксированы все обязательства Беларуси при вступлении в ВТО. Как раз в феврале планируем провести и заседание нашей рабочей группы, на которой, как правило, присутствует значительная часть представителей членов ВТО, и провести серию двусторонних переговоров, прежде всего с Евросоюзом и теми странами, с которыми мы очень близки к подписанию двусторонних протоколов", - пояснил Андрей Евдоченко.

Он также отметил, что в настоящее время идет процесс реформирования ВТО, ведь порой бытует мнение, что эта организация стала ненужной или неэффективной. "Я бы не сказал, что такое происходит. Как раз сейчас в рамках ВТО идет процесс оптимизации, реорганизации, очищения от ненужных функций, и в то же время усиление надзорных функций за выполнением государствами-членами своих обязательств", - рассказал дипломат.

Андрей Евдоченко выразил убеждение, что слухи о кончине ВТО сильно преувеличены. "Если эта организация действительно будет модернизирована под сегодняшние экономические тенденции, то ее авторитет и роль в мировой торговле только повысятся. Поэтому Беларуси надо быть там, чтобы участвовать в обсуждении вопросов международной торговли. У нас есть свои экономические интересы, и мы хотели бы достойно их продвигать на международной площадке, особенно такой важной, как ВТО", - резюмировал первый замминистра.-0-