16 января, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь. Нефтепродуктопровод общей протяженностью 292 км начал работать в полном объеме, передает корреспондент БЕЛТА.

Нефтепродуктопровод позволяет поставлять дизельное топливо и бензин трубопроводным транспортом от ОАО "Нафтан" до складов хранения нефтепродуктов "Белоруснефти" в Крулевщизне Витебской области и в Фаниполе Минской области.

Его первый участок в начале 2017 года связал новополоцкий "Нафтан" и нефтебазу в Крулевщизне. Построенный второй пусковой комплекс обеспечит транспортировку нефтепродуктов в центральную часть страны - на нефтебазу в Фаниполе. Это позволит поставлять в столичный регион до 1 млн т автомобильного топлива в год.

Проект реализован ОАО "Полоцктранснефть Дружба", для которого эксплуатация нефтепродуктопровода является новым видом деятельности. Общая стоимость инвестпроекта составила более Br70 млн.

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