Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Одним из самых обсуждаемых событий конца 2018 года стала приостановка выдачи жилищных кредитов двумя крупными банками. По всей видимости, в декабрьской статистике по спросу этот факт уже нашел отражение — объём сделок купли-продажи квартир сократился на 13% по сравнению с ноябрём.

Этот результат небезосновательно можно считать скромным, ведь мы привыкли, что именно на последний месяц в году приходится всплеск активности покупателей. В среднем за последние 10 лет в декабре регистрировали 1068 сделок, что ощутимо выше нынешнего показателя. А отставание от показателя декабря 2017 года и вовсе превышает 30%.

Минувший год оказался вторым по объему реализованных квартир за всю историю наблюдений, лишь немного уступив своему предшественнику. Но, судя по нисходящей динамике спроса, 2019-ый может оказаться вполне заурядным.

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Предложение квартир в декабре сократилось на 5,9%, что не стало неожиданностью — праздничный период всегда накладывает отпечаток на количество выставленных на продажу квартир. По первым январским данным мы видим, что с середины месяца восстановление уже началось.

Количество выставленных на продажу квартир в декабре в 7 раз превысило число проданных – это самые сложные условия для продавцов за последние 22 месяца. Есть все основания полагать, что в январе-феврале ситуация ещё усугубится из-за сезона слабых продаж.



