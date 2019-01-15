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Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

16.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Одним из самых обсуждаемых событий конца 2018 года стала приостановка выдачи жилищных кредитов двумя крупными банками. По всей видимости, в декабрьской статистике по спросу этот факт уже нашел отражение — объём сделок купли-продажи квартир сократился на 13% по сравнению с ноябрём.

Этот результат небезосновательно можно считать скромным, ведь мы привыкли, что именно на последний месяц в году приходится всплеск активности покупателей. В среднем за последние 10 лет в декабре регистрировали 1068 сделок, что ощутимо выше нынешнего показателя. А отставание от показателя декабря 2017 года и вовсе превышает 30%.

Минувший год оказался вторым по объему реализованных квартир за всю историю наблюдений, лишь немного уступив своему предшественнику. Но, судя по нисходящей динамике спроса, 2019-ый может оказаться вполне заурядным.

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Предложение квартир в декабре сократилось на 5,9%, что не стало неожиданностью — праздничный период всегда накладывает отпечаток на количество выставленных на продажу квартир. По первым январским данным мы видим, что с середины месяца  восстановление уже началось.

Количество выставленных на продажу квартир в декабре в 7 раз превысило число проданных – это самые сложные условия для продавцов за последние 22 месяца. Есть все основания полагать, что в январе-феврале ситуация ещё усугубится из-за сезона слабых продаж.

Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Сильнее всего падение спроса ощущалось у 1- и 3-комнатных квартир, сделок с которыми стало меньше на 16-18%. 2-комнатных квартир купили на 8% меньше, чем в ноябре, спрос на «четырешки» немного вырос (+2%).

В случае с «однушками» ситуация и вовсе любопытная – их доля в общей структуре спроса составила 37,6%, что стало самым низким значением за последние 12 месяцев. Сокращение числа «стартеров» для цепочек в последующие месяцы может усугубить и без того сложную ситуацию со спросом в январе-феврале.

Доля Заводского района, где цены на квартиры обычно ниже средних по городу, выросла в общей структуре спроса с 8,8% до 12,5%, что в контексте данного показателя является очень ощутимым повышением.

На квартиры в готовых новостройках (дому не более года) пришлось лишь 5,6% всех сделок — это новый 7-летний минимум.

Изменения в структуре спроса нашли отражение в ценовой динамике. Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, опустилась в декабре на 1,0% и составила 1272 $/м2. Последний раз цены проданных квартир снижались на 1% и более в апреле 2017 года.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 

· 1-комнатные квартиры: 1363 $/м2 (-0,6% за месяц) – $47 000; 

· 2-комнатные квартиры: 1236 $/м2 (-1,0%) – $58 000; 

· 3-комнатные квартиры: 1205 $/м2 (+1,6%) – $81 000; 

· 4-комнатные квартиры: 1118 $/м2 (-2,7%) – $89 500.

Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Разрыв между средним уровнем цен предложения и реальных сделок составил максимальные с начала года 3,9%.

Цены предложения квартир в декабре изменились незначительно, а по итогам первых январских недель мы отмечаем разворот в ценовой динамике — квартиры дешевеют 3 недели подряд.

Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Максимальные темпы роста цен в декабре наблюдались в микрорайонах Автозавод, Золотая Горка и Кунцевщина. Наиболее ощутимое снижение (на 3% и более) было зафиксировано в Новинках и районе Велозавода.

Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Рост цен на квартиры в декабре был отмечен в Киеве, Варшаве, Вильнюсе и Риге и находился на уровне 1,5%. Что касается Москвы, то здесь средний уровень цен опустился на 0,7%. По итогам минувшего года квартиры в российской столице подешевели на 8,3% при росте в Минске на 9,2%. В других столицах региона изменения долларовых цен по итогам года не выходили за пределы диапазона +\- 3%.

Декабрь 2018: вторичный рынок жилья завершил год снижением цен

Средняя цена проданных в Минске квартир снижается 2 месяца подряд, и вряд ли мы увидим разворот тренда в ближайшие месяцы. Продавцы, которые возвращаются на рынок после праздников, пока не спешат корректировать цены, предпочитая давать скидку реальному покупателю. Но ситуация может измениться, когда станет ясно, что прежнего интереса со стороны покупателей уже нет.

Падение спроса в январе может доходить до 20-50% от декабрьского уровня, февраль также не блещет высоким числом сделок. В отсутствии прежнего стимулирования со стороны банков (и даже ухудшения условий по многим кредитным программам) всё чаще продавцы начнут задумываться о снижении цен в объявлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние месяцы «смазали» неплохую статистику 2018 года по спросу на квартиры в Минске. Покупательская активность сначала вернулась к своему среднему уровню, а в...
 
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