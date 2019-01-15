﻿ Силовики заинтересовались руководителем одной из «дочек» Нацбанка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики заинтересовались руководителем одной из «дочек» Нацбанка

16.01.2019 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правоохранительные органы взяли в разработку ряд банковских работников. Одним из ключевых участников проходит председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликс Касперович. Об этом TUT.BY рассказали три информированных источника.


Фото: pintaram.com

«Судя по всему, повторяется история двухлетней давности. У силовиков опять возникли вопросы к ряду банковских работников», — сказал один из собеседников. «Один из задержанных — многолетний руководитель расчетного центра при Нацбанке Касперович», — уточнил другой источник.

По телефону Феликс Касперович оказался недоступен.

«С начала года исполняющим обязанности председателя правления [БМРЦ] является Михаил Гоцман. Все системы функционируют в штатном режиме», — сказали TUT.BY в пресс-службе Белорусского межбанковского расчетного центра. Там не смогли прокомментировать информацию о задержании Феликса Касперовича.

ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» создано в октябре 2017 года на базе одноименного унитарного предприятия, входящего в состав Национального банка Беларуси.

В состав акционеров БМРЦ кроме Нацбанка с долей 99% входит ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

«Участие Национального банка в уставном фонде создаваемого юридического лица и владение контрольным пакетом акций, внедрение стандартов корпоративного управления и функций владельческого надзора обеспечат надлежащий контроль за межбанковскими расчетами, тарифной политикой, хозяйственной деятельностью, исполнением законодательства (в том числе в сфере защиты информации). Выбранная организационно-правовая форма позволит обеспечить высокую эффективность деятельности, облегчить доступ к потенциальным дополнительным инвестициям, снизить затраты на привлечение капитала и повысить стоимость активов», — говорилось в пресс-релизе Нацбанка по поводу акционирования своего расчетного центра.

БМРЦ выполняет функции технического оператора автоматизированной системы межбанковских расчетов и обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси. В день БМРЦ обрабатывает 250 000 транзакций на общую сумму 1 млрд долларов, говорится в фейсбуке компании.

В конце 2018 года Феликсу Касперовичу вручили свидетельство о регистрации БМРЦ резидентом Парка высоких технологий. Кроме того, Нацбанк передал расчетному центру функции абонентского пункта коллективного доступа к сети SWIFT (международная система переводов, объединяющая банки всего мира).

Касперович закончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, Полесский государственный университет, Академию управления при президенте. В Нацбанке работал с 1995 года, постепенно дойдя до должности руководителя расчетного центра.

Получить комментарий в правоохранительных органах не удалось.

 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранительные органы взяли в разработку ряд банковских работников. Одним из ключевых участников проходит председатель правления ОАО «Белорусский...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Руководство «Динамо»: Провести День Воли на стадионе невозможно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика